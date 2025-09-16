Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:42

Муж удивил Ивлееву сюрпризом на ферме

Настя Ивлеева сняла новый выпуск шоу «Чегеря» на ферме мужа в Брянске

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Анастасия Ивлеева представила новый выпуск YouTube-шоу «Чегеря», снятый на ферме мужа Филиппа Бегака в Брянской области, в котором она показала сельские будни, работу на пасеке и приготовление продуктов, а вечером супруги устроили романтическое свидание на воде. К молодоженам также приехала племянница Ксения — ее Ивлеева тоже познакомила с хозяйством.

Сейчас молодежь сидит в телефоне с утра до вечера. А она не будет через искусственный интеллект генерить корову. Она реально ее увидит и сможет описать, — поделилась блогер.

В течение дня пара ухаживала за птицами, занималась покраской ульев и установкой пасеки. Бегак отказался от защитного костюма, заявив, что «хочет чувствовать себя самураем». Позже супруги приготовили творог и масло, а вечером нашли время для свидания: Анастасия устроила пикник, а Филипп украсил лодку цветами и исполнил для жены музыкальный сюрприз с баянистом.

Ранее Бегак отсудил у своей матери наследство погибшего брата Максима Бегака — доли в жилом доме и земельном участке в Троицком округе. Суд удовлетворил иск, так как никто из родственников не заявил о правах на наследство в установленный срок. Мать признала требования сына и не явилась на заседание, направив представителя.

Анастасия Ивлеева
деревни
личная жизнь
блогеры
