14 сентября 2025 в 11:14

Муж Ивлеевой отсудил у собственной матери наследство брата

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруг блогерши Анастасии Ивлеевой телеведущий Филипп Бегак отсудил у матери наследство погибшего брата, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы. Сама родственница в суд не пришла, а на заседании присутствовал только ее представитель. Женщина признала исковые требования сына.

Предметом судебного спора стало имущество, оставшееся после гибели 24-летнего Максима Бегака. Ему принадлежали 1/9 доли жилого дома и 1/6 доли участка в ДСК «Советский писатель» в Троицком округе. Согласно документам, ответчиками по делу выступали Дарья Семенова и департамент городского имущества Москвы.

Суд удовлетворил требования Бегака, признав за ним право на имущество. До 2025 года никто из родственников не заявлял о своих правах на наследство в установленный законом срок.

Ранее Ивлеева извинилась за ролик, опубликованный в TikTok. Она пересняла видео от менее известного блогера, на что ей указали поклонники. Блогерша обратилась к автору первоначальной идеи и предложила ему сотрудничество в качестве креативщика и помощь в раскрутке в соцсетях.

Анастасия Ивлеева
наследство
суды
земельные участки
