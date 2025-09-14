Муж Ивлеевой отсудил у собственной матери наследство брата

Супруг блогерши Анастасии Ивлеевой телеведущий Филипп Бегак отсудил у матери наследство погибшего брата, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы. Сама родственница в суд не пришла, а на заседании присутствовал только ее представитель. Женщина признала исковые требования сына.

Предметом судебного спора стало имущество, оставшееся после гибели 24-летнего Максима Бегака. Ему принадлежали 1/9 доли жилого дома и 1/6 доли участка в ДСК «Советский писатель» в Троицком округе. Согласно документам, ответчиками по делу выступали Дарья Семенова и департамент городского имущества Москвы.

Суд удовлетворил требования Бегака, признав за ним право на имущество. До 2025 года никто из родственников не заявлял о своих правах на наследство в установленный законом срок.

