15 августа 2025 в 14:02

Ивлеева извинилась перед поклонником за «нагло переснятую» идею

Ивлеева извинилась перед поклонником за похожее видео

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева принесла извинения своему поклоннику. На своей странице в TikTok она разместила видео, где повторила идею менее известного блогера.

В комментариях к оригинальному видео звезда заявила, что не знала об уникальности ролика. Она думала, что он отражает один из популярных трендов. В итоге Ивлеева извинилась перед фанатом и предложила ему сотрудничество в качестве сценариста или креативщика. Телеведущая также пообещала упомянуть аккаунт молодого человека в соцсетях, чтобы помочь ему раскрутиться.

Кстати, я первоначально подумала, что это тренд! Сори, что нагло пересняла твою идею! — написала Ивлеева.

Ранее Ивлеева выразила опасение по поводу предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Россию. Она отметила, что боится, будто глава Белого дома захочет увезти с собой мэра Москвы Сергея Собянина, если ему будут показывать московское метро.

Также стало известно, что доходы Ивлеевой упали в 17 раз. Гонорары за выступления сильно снизились. Еще в декабре 2024 года ей были готовы платить 7 млн рублей, а в июле 2025 года — всего 400 тысяч. Что касается мероприятий, то на осень у знаменитости не было планов.

