Рухнувшие доходы, замужество, новый проект: где сейчас Настя Ивлеева

В Сети появилась информация, что доходы блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой рухнули в 17 раз. Правда ли это, чем она занимается после скандальной «голой» вечеринки?

Какие доходы сейчас у Ивлеевой, чем она занимается

Как сообщает Super.ru, Ивлеева продолжает выступать на частных мероприятиях, однако ее гонорары резко упали. По данным издания, еще в декабре прошлого года ей были готовы платить 7 млн рублей, а теперь — всего 400 тысяч.

Кроме того, Ивлеева несколько месяцев назад превратила личный Telegram-канал в редакционно-авторский медиапроект. По ее словам, над контентом теперь работает целая команда, а основной акцент сделан на юмористические новости.

На канал подписались более 400 тысяч человек. Стоимость рекламы составляет не менее 300 тысяч рублей, а креативные интеграции с участием Ивлеевой — от 750 тысяч рублей. При этом через месяц посты удаляются. Что касается мероприятий, то на осень у знаменитости пока нет планов.

Что известно о втором замужестве Ивлеевой

В декабре 2024 года теледива сообщила о своем втором замужестве. Имя своего избранника она тогда не назвала, но опубликовала фотографии с Филиппом Бегаком, который является ведущим телеканала «Культура» и бизнесменом.

Его дедушка — знаменитый советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Наталии Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова. Родители Филиппа — архитектор и телеведущий Алексей Бегак и художница Дарья Семенова.

Пара поженилась в тихой атмосфере без привлечения внимания публики. Молодожены отметили, что событие было праздником для них самих и не являлось инструментом пиара.

После замужества Ивлеева постепенно начала возвращаться в соцсети. В марте 2025-го Настя объявила о запуске семейного реалити-шоу «Чегеря» о сельской жизни. В видеоанонсе Ивлеева ехала на тракторе, которым управлял ее супруг. Филиппу близка тема сельской жизни, у него свое фермерское хозяйство.

Почему Ивлеева вышла из своего бизнеса

Как стало известно ранее, Ивлева больше не числится в списке учредителей компании «Коленки пчелы», которая специализируется на производстве безалкогольных напитков. Это подтверждается информацией, полученной из сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Согласно информации из ЕГРЮЛ, в ООО «Коленки пчелы» Ивлеевой ранее принадлежало 45% акций. Остальные доли поровну распределены между Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым — по 27,5%. Компания была основана блогером в феврале 2021 года.

В документах «Контур.Фокуса» также можно найти информацию о том, что по результатам 2024 года компания понесла чистые убытки в размере 428 тысяч рублей. Также компания участвует в пяти судебных процессах, общая сумма по которым составляет 4 млн рублей.

Telegram-канал Mash сообщал, что на Ивлееву подали в суд из-за неоплаты услуг по доставке чипсов и энергетических напитков Easy Peasy.

Отмечалось, что компания заключала договор о доставке ее продукции с ООО «ТЛК Трансгрупп» — предприятие поставляло товары в точки торговых сетей по России. Однако бизнес потерпел убыток в размере 428 тысяч рублей, в результате чего не смог выполнить условия договора.

При этом в начале апреля блогер зарегистрировала наименование «Настя Ивлеева» в качестве товарного знака. Новый товарный знак знаменитости охватывает 26 категорий Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе алкоголь, снеки и услуги по изготовлению и доставке еды. Регистрация будет действовать до 23 октября 2034 года.

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