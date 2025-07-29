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29 июля 2025 в 18:21

Гонорары Насти Ивлеевой упали в 17 раз

Анастасия Ивлеева осталась без миллионных гонораров после скандальной вечеринки

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева продолжает выступать на частных мероприятиях, однако ее гонорары резко упали, сообщает Super.ru. По данным издания, еще в декабре прошлого года ей были готовы платить 7 млн рублей, а теперь — всего 400 тысяч.

Кроме того, Ивлеева несколько месяцев назад превратила личный Telegram-канал в редакционно-авторский медиапроект. По ее словам, над контентом теперь работает целая команда, а основной акцент сделан на юмористические новости.

На канал подписались свыше 400 тысяч человек. Реклама обходится минимум в 300 тысяч рублей, а креативные интеграции с участием Ивлеевой — от 750 тысяч. При этом посты удаляются через месяц. Что касается мероприятий, то на осень у знаменитости пока ничего не запланировано.

Ранее певец Арсений Бородин признался, что давно не интересуется жизнью бывшей возлюбленной, с которой состоял в романтических отношениях. По словам артиста, он не следит за Настей, не общается с ней и не знает, чем она занимается в данный момент. Бородин добавил, что сам устал от блогерства и социальных сетей.

Арсений Бородин
шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева
гонорары
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