«Нелепо и глупо»: Арсений Бородин поставил точку в истории с Ивлеевой Арсений Бородин признался, что его не интересует жизнь Насти Ивлеевой

Певец Арсений Бородин признался, что давно потерял интерес к жизни и творчеству бывшей возлюбленной Анастасии Ивлеевой. В разговоре с порталом «Страсти» он дал понять, что ни громкие скандалы, включая «голую вечеринку», ни карьера экс-возлюбленной его больше не волнуют.

Если честно, я вообще не слежу ни за ней, ни за скандалом. Ну, естественно, я об этом слышал, но мне это настолько неинтересно было, все это выглядело настолько нелепо и глупо, что я просто прошел мимо, просто пожал плечами со словами: «Окей, ладно, бывает и такое. Не знаю, не общаюсь, неинтересно», — заявил Бородин.

Он добавил, что не знает, чем занимается сейчас Настя, с которой он был в отношениях несколько лет. Музыкант также признался, что сам устал от блогерства и соцсетей.

Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева спустя полтора года после скандальной вечеринки запустила новый проект и тайно вышла замуж за телеведущего канала «Культура» Филиппа Бегака. Свадьба прошла 28 мая в Крыму. При этом мать жениха Дарья Семенова призналась, что ее не приглашали на торжество.