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30 июля 2025 в 02:15

Суд на 74 млн, личная жизнь, помощь Донбассу: где сейчас Алексей Чадов

Алексей Чадов Алексей Чадов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Алексей Чадов отсудил у продюсера и своего бывшего друга Максима Боева 74 млн рублей. Что известно о разбирательстве, как сложилась личная жизнь артиста?

За что Чадов отсудил 74 млн у экс-друга

Алексей Чадов выиграл суд у продюсера и бывшего друга Максима Боева, получив 74 миллиона рублей. Конфликт из-за фильма «За Палыча!» длился год. Актер доказал, что ему не заплатили за сценарий.

Как рассказала адвокат Чадова Анна Фролова 360.ru, суд вынес окончательное решение, но еще будет апелляционная инстанция.

«Отмечаю нашу победу. Это просто шок-контент. Мы все в шоке. Леша особенно. Он вообще на Алтае. Мы убеждены, что кинокомпания „Викинг СТ“ подадут апелляционную жалобу. Но мы понимаем, что решение справедливое, требования по иску Алексея Чадова удовлетворены в полном объеме», — рассказала она.

Фролова сообщила, что Боев должен выплатить Чадову 61 млн основного долга и 13 млн процентов. Это не окончательная сумма, так как на основной долг ежемесячно начисляются проценты по ставке рефинансирования.

Проигравший в суде Чадову Боев воздержался от комментариев, отметив лишь, что подаст апелляцию на «очень странное решение» суда.

Комедия «За Палыча!» вышла в прокат в 2023 году. Согласно данным, она собрала в прокате $3,2 млн. Однако Чадов заявил, что не получил гонорар, хотя является продюсером и сценаристом.

Как сложилась личная жизнь Чадова

Алексей Чадов с 2023 года женат на модели Лейсан Галимовой. Пара тайно расписалась и отпраздновала бракосочетание в ресторане с друзьями в декабре.

В сентябре 2024-го у супругов родилась дочь Айя.

Ранее Чадов был женат на актрисе Агнии Дитковските, с которой познакомился на съемках фильма «Жара». В 2012 году актеры поженились, а в 2014 году у них родился сын, которого назвали Федором. Через год после этого пара развелась.

Как Чадов помогает Донбассу, что говорит об уехавших коллегах

Алексей Чадов вместе со своим коллегой по фильму «9 рота» Сосланом Фидаровым участвовал в сборе гуманитарного груза для жителей Донбасса.

«Я поддерживаю своего друга Сослана Фидарова в организации гуманитарной помощи детям. Политика — дело взрослых, и дети не должны страдать от боевых действий! Они беззащитны перед тем, что творится сейчас в Донбассе. Я взываю ко всем: будьте людьми — не обижайте детей», — сказал Чадов.

Артист не высказывался напрямую о спецоперации, но рассказал о своем отношении к переехавшим за границу коллегам. По его мнению, «люди уезжают из страны, чтобы абстрагироваться», и у них есть на это право. При этом он сам не намерен покидать родину. По словам Чадова, он чувствует себя счастливым только в России.

«А куда я могу уехать? Даже если бы у меня что-то было за границей. Это дико неудобно, некомфортно — переезжать. Мы переезжаем в другой мир», — сказал он на YouTube-шоу «Алена, блин!».

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