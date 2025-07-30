Слова об СВО, эмиграция, проблемы в США: как живет Александр Незлобин

Эмигрировавший в США комик Александр Незлобин 30 июля отмечает 42-летие. Как юморист живет сейчас, что говорил об СВО, с какими проблемами столкнулся в Штатах?

Как Незлобин относится к СВО, как живет в США

Незлобин пытался строить карьеру в США с 2019 года, но переехал лишь после начала спецоперации на Украине. В первые дни он резко осудил действия российской власти. Артист объявил гастроли по Европе, выручку от которых обещал перевести на нужды Киева. Однако юморист был вынужден отменить тур из-за непроданных билетов. По мнению артиста, в этом виноваты организаторы выступлений.

В октябре 2023 года Незлобин поделился трудностями после переезда за границу. Артист рассказал, что больше не может рассчитывать на прежние гонорары за свои выступления. Он отметил, что его основной источник дохода — это небольшие концерты в американских барах. Незлобин также отметил, что его 10-летняя дочь часто жалуется на отсутствие денег и возможностей в Америке.

По словам артиста, в России комику необходимо трудиться полтора-два года, чтобы начать получать доход в размере $1000 за выступление. В то же время в США из-за высокой конкуренции на это может потребоваться до 10 лет. Экс-участник Comedy Club констатировал, что в США нет тех комфортных условий жизни, к которым его семья привыкла в Москве.

«Здесь [в США] многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов», — заявил Незлобин.

Как сообщало издание KP.RU, комик с супругой и дочерью проживают в Сан-Хосе, неофициальной столице Кремниевой долины. Он снимает квартиру за $4000 в месяц и вынужден подрабатывать таксистом в Uber.

«Комик мечтал выступать перед американцами, но теперь он пару раз за год смешит малочисленную русскоязычную публику в клубах США и других стран. А остальное время он подрабатывает таксистом в Uber», — писало СМИ.

Сколько Незлобин заработал на своей недвижимости в РФ

В августе прошлого года Telegram-канал SHOT сообщил, что Незлобин продал двухкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров на Патриарших прудах в Москве, которую ранее сдавал в аренду. По данным канала, сделка состоялась в конце июля.

Как уточняет SHOT, аренда квартиры в доме, где находилась недвижимость комика, оценивается в 250 тысяч рублей в месяц. По информации канала, Незлобин с начала 2022 года заработал на своей «двушке» более 5 млн рублей.

Также SHOT в конце декабря 2023-го информировал, что Незлобин продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. По информации канала, новым владельцем апартаментов на Каретном Ряду стал некий предприниматель Юрий, а стоимость такого жилья в среднем составляет 43 млн рублей.

За что Незлобин критиковал российских юмористов

В одном из выпусков шоу «Кстати» комики Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков обсудили личность Незлобина и его творчество. Так, Дорохов спросил у Чебаткова, что тот думает по поводу Незлобина, выступающего в США на английском языке.

«Ты на английском говоришь… Я просто из международных комиков знаю только тебя и Сашу Незлоба. Как тебе его комедия?» — иронично поинтересовался Дорохов.

В ответ на вопрос Чебатков выразил мнение, что в оценке комиков все субъективно и зависит от личных предпочтений зрителя. Он описал свою аудиторию как людей, которые ему нравятся, энергичных и таинственных, в то время как зрители Незлобина, по его мнению, другие.

Эмигрировавший в США юморист отреагировал на шутки коллег. В частности, он обратился к Дорохову и Мусагалиеву, которых осудил за поездку в Донбасс.

«Наличие подобных видео только показывает, что внутри вас есть сомнения в правильности выбора. Безопасных тем для юмора у вас не так много. Значит, есть боль о том, что вы не можете согласиться с происходящим, но и протестовать вы тоже не можете», — написал он на своей странице в соцсети, отметив, что преодолел период безденежья и теперь живет в США лучше, чем до переезда из России.

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