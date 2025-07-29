Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 06:30

Составлен список российских звезд, которые похоронили своих детей

Александр Домогаров Александр Домогаров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потерять ребенка — это самое ужасное, что может произойти с родителем. Кто из российских звезд хоронил наследников, и от чего умирали дети знаменитостей?

Сын Домогарова попал под колеса авто

Дмитрий, сын известного актера Александра Домогарова, трагически ушёл из жизни 6 июня 2008 года. В тот день он возвращался домой после работы в банке, когда на пешеходном переходе его и других людей сбил автомобиль.

Водитель машины не справился с управлением из-за скользкой дороги. Как писали СМИ, основной удар пришелся на наследника известного актера, который сильно ударился головой об асфальт. Дмитрия доставили в отделение реанимации с черепно-мозговой травмой, но спасти не смогли.

Домогаров признавался, что не общался ни с сыном, ни с его матерью, с которой расстался много лет назад.

«В силу жизненных обстоятельств мы не общались ни с Натальей, ни с Димой. Мне сейчас очень тяжело», — прокомментировал трагедию актер.

Позже выяснилось, что у погибшего Дмитрия был брат-близнец, который умер сразу после появления на свет.

Сын Понаровской мог скончаться из-за проблем с сердцем

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская в сентябре прошлого года похоронила единственного сына Энтони Родда.

Родд — сын певицы от второго брака с музыкантом и джазовым певцом Вейландом Роддом. В 1986 году пара развелась, по настоянию отца наследник остался жить с ним в Эстонии. Он получил образование дизайнера ювелирных изделий и переехал в Москву.

Жена умершего Анна Чайникова рассказала МК.RU, что обнаружила тело мужа в ванной рано утром 20 сентября. Родду было 39 лет. Известно, что он почувствовал себя плохо около пяти часов утра в своей квартире на Трифоновской улице в Москве.

Жена вызвала скорую помощь, однако приехавшим на вызов медикам не удалось спасти мужчину, и он умер около шести часов. Точную причину смерти СМИ не сообщали. Предварительно, он скончался из-за проблем с сердцем, писала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дочь Жукова умерла из-за удара качелями

Пятилетняя дочь певца Ромы Жукова Елизавета-Виктория погибла в 2012 году из-за удара качелями по голове. Девочка получила несовместимую с жизнью открытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице, не приходя в сознание. Елизавета-Виктория играла на детской площадке со старшей сестрой и двоюродным братом, после чего неудачно засунула голову в качели, получив смертельный удар.

На момент гибели дочери ее родители находились в Австралии, ожидая рождения еще одной дочери Виктории-Элизабет.

Дочь Гафта свела счеты с жизнью

29-летняя дочь Валентина Гафта Ольга Елисеева покончила с собой в день рождения актера в 2002 году. Девушка была балериной, танцевала в Большом театре и училась в Российской академии театрального искусства. В последние годы, как сообщали соседи, она часто ругалась с матерью, с которой жила в элитной квартире в центре Москвы.

Перед самоубийством Ольга написала длинную предсмертную записку, сообщив, что очень грустит из-за того, что больше не сможет находиться рядом с любимыми людьми, но «ей пришел конец».

У сына Рязановой оторвался тромб

Сына Раисы Рязановой не стало в 2020 году. Жизнь 51-летнего Данилы Перова закончилась из-за оторвавшегося тромба. Смерть наступила мгновенно, скорая даже не успела приехать на вызов. Несмотря на то что это был несчастный случай, актриса винит в трагедии себя. По словам артистки, пережить горе ей помогли работа и общение с невесткой и внуком.

«Я себя чувствую виноватой, хотя это тромб был. Не дожил он, его не вернешь. Знаешь, когда я приезжала на вокзал, он всегда встречал меня… А сейчас некому», — пояснила Рязанова.

Читайте также:

Алкоголик, альфонс или хороший хоккеист? Чем известен муж Кудрявцевой

Составлен список актеров, чья карьера «умерла» после отъезда из России

Прохор Шаляпин снова женился? Что известно о его избраннице

звезды
шоу-бизнес
Россия
Александр Домогаров
Ирина Безрукова
смерти
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине испугались нового ультиматума Трампа
Первая за восемь лет встреча глав Роскосмоса и NASA пройдет в США
Политик предупредил о готовящейся провокации против Калининградской области
Юрист раскрыл неприятную правду о процедуре банкротства
Идеальный салат цезарь: быстро и просто
Роковая ошибка верхушки ВСУ, снарядный голод: новости СВО к утру 29 июля
Не каждая ягода одинаково полезна: как проверить арбуз на нитраты
Инфекционист предупредил о смертельной опасности целования покойника в лоб
Гарвард согласился заплатить, чтобы помириться с Белым домом
«Не Грэму и не Трампу решать»: Медведев резко ответил «дедулям» из США
Названо неочевидное требование для содержания собак на дачном участке
В ГД объяснили, от чего зависит размер пособия беременным студенткам
Россиян предупредили о крупных штрафах при «неправильной» сдаче жилья
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 июля: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 июля
Свыше 70 дронов сбили над российскими регионами посреди ночи
«Вопрос жизни или смерти»: целый взвод ВСУ сдался в плен под Днепром
Стримы на Twitch, инсульт, личная жизнь: куда пропал Дмитрий Дибров
БПЛА парализовали железнодорожную станцию в Ростовской области
Раскрыто, кому из россиян прибавят пенсию в августе
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.