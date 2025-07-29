Составлен список российских звезд, которые похоронили своих детей

Потерять ребенка — это самое ужасное, что может произойти с родителем. Кто из российских звезд хоронил наследников, и от чего умирали дети знаменитостей?

Сын Домогарова попал под колеса авто

Дмитрий, сын известного актера Александра Домогарова, трагически ушёл из жизни 6 июня 2008 года. В тот день он возвращался домой после работы в банке, когда на пешеходном переходе его и других людей сбил автомобиль.

Водитель машины не справился с управлением из-за скользкой дороги. Как писали СМИ, основной удар пришелся на наследника известного актера, который сильно ударился головой об асфальт. Дмитрия доставили в отделение реанимации с черепно-мозговой травмой, но спасти не смогли.

Домогаров признавался, что не общался ни с сыном, ни с его матерью, с которой расстался много лет назад.

«В силу жизненных обстоятельств мы не общались ни с Натальей, ни с Димой. Мне сейчас очень тяжело», — прокомментировал трагедию актер.

Позже выяснилось, что у погибшего Дмитрия был брат-близнец, который умер сразу после появления на свет.

Сын Понаровской мог скончаться из-за проблем с сердцем

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская в сентябре прошлого года похоронила единственного сына Энтони Родда.

Родд — сын певицы от второго брака с музыкантом и джазовым певцом Вейландом Роддом. В 1986 году пара развелась, по настоянию отца наследник остался жить с ним в Эстонии. Он получил образование дизайнера ювелирных изделий и переехал в Москву.

Жена умершего Анна Чайникова рассказала МК.RU, что обнаружила тело мужа в ванной рано утром 20 сентября. Родду было 39 лет. Известно, что он почувствовал себя плохо около пяти часов утра в своей квартире на Трифоновской улице в Москве.

Жена вызвала скорую помощь, однако приехавшим на вызов медикам не удалось спасти мужчину, и он умер около шести часов. Точную причину смерти СМИ не сообщали. Предварительно, он скончался из-за проблем с сердцем, писала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дочь Жукова умерла из-за удара качелями

Пятилетняя дочь певца Ромы Жукова Елизавета-Виктория погибла в 2012 году из-за удара качелями по голове. Девочка получила несовместимую с жизнью открытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице, не приходя в сознание. Елизавета-Виктория играла на детской площадке со старшей сестрой и двоюродным братом, после чего неудачно засунула голову в качели, получив смертельный удар.

На момент гибели дочери ее родители находились в Австралии, ожидая рождения еще одной дочери Виктории-Элизабет.

Дочь Гафта свела счеты с жизнью

29-летняя дочь Валентина Гафта Ольга Елисеева покончила с собой в день рождения актера в 2002 году. Девушка была балериной, танцевала в Большом театре и училась в Российской академии театрального искусства. В последние годы, как сообщали соседи, она часто ругалась с матерью, с которой жила в элитной квартире в центре Москвы.

Перед самоубийством Ольга написала длинную предсмертную записку, сообщив, что очень грустит из-за того, что больше не сможет находиться рядом с любимыми людьми, но «ей пришел конец».

У сына Рязановой оторвался тромб

Сына Раисы Рязановой не стало в 2020 году. Жизнь 51-летнего Данилы Перова закончилась из-за оторвавшегося тромба. Смерть наступила мгновенно, скорая даже не успела приехать на вызов. Несмотря на то что это был несчастный случай, актриса винит в трагедии себя. По словам артистки, пережить горе ей помогли работа и общение с невесткой и внуком.

«Я себя чувствую виноватой, хотя это тромб был. Не дожил он, его не вернешь. Знаешь, когда я приезжала на вокзал, он всегда встречал меня… А сейчас некому», — пояснила Рязанова.

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