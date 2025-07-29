Алкоголик, альфонс или хороший хоккеист? Чем известен муж Кудрявцевой

Брак телеведущей Леры Кудрявцевой и бывшего хоккеиста Игоря Макарова переживает непростые времена. Теледива пожаловалась на проблемы супруга с алкоголем, спортсмен не молчит и эмоционально отвечает на обвинения в соцсетях. Чем известен Макаров, как он познакомился с Кудрявцевой?

Что известно о детстве Игоря Макарова

Игорь Макаров появился на свет в Москве в 1987 году. Его отец, Сергей Макаров, был известным хоккеистом и выступал за команду «Крылья Советов». Дедушка Игоря также был увлечен хоккеем, и именно он вместе с мамой начал водить маленького Игоря на каток, когда тому исполнилось три года.

Как только Игорь освоился с коньками, его взяли в детскую хоккейную команду Сергея Яцунова. Как пишет vokrug.tv, Игорь с самого начала был серьезно настроен продолжать династическую профессию отца и деда, которые стали для него живым примером.

Как сложилась спортивная карьера Игоря Макарова

В 2005-м, в 17 лет, Игорь Макаров стал нападающим «Крыльев Советов». В их ледовом дворце он сделал первые шаги на льду и несколько лет совершенствовал свое мастерство. Уже в первом матче он забил гол, что сразу же создало ему хорошую репутацию.

В «Крыльях Советов» Игорь оставался на протяжении одного сезона.

В 2006-м Макаров присоединился к петербургскому СКА, где тогда трудился его отец.

В новой команде Игорь отработал три года и забил четыре шайбы. За этим последовал двухгодичный перерыв в работе с петербургской командой (спортсмен играл сначала за московское «Динамо», а затем за американский «Рокфорд»). В 2011 году Макаров снова стал игроком СКА, подписав контракт еще на три года.

В разные годы Макаров играл за такие клубы, как «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев».

В разговоре с aif.ru известный спортивный журналист Владимир Дегтярёв отметил, что в карьере Макарова были яркие моменты. Он назвал спортсмена добротным хоккеистом.

«Скажем так, у Макарова нет высших достижений, например, Кубка Гагарина или золотых медалей Чемпионата Мира. Тем не менее у него получилась хорошая спортивная карьера. С другой стороны, любой спортсмен — это, прежде всего, кубки, золотые медали. В целом он просто добротный хоккеист. Хоккеисты, которые закончили карьеру, идут порой работать экспертом в журналистику, кто-то идет тренером, если ты заработал себе имя. Кто-то хочет просто отдохнуть после завершения карьеры и ничем не заниматься. Тут каждому свое», — сказал Дегтярев.

Как Макаров познакомился с Кудрявцевой, что между ними сейчас

Макаров и Кудрявцева впервые встретились в ресторане. Теледива рассказала, что он сам подошел к ней, когда она сидела с подругами. По ее словам, хоккеист вел себя очень нагло, но Леру это «зацепило». Она сказала, что Игорь соблазнил ее в тот же вечер и домой они поехали вместе.

Несмотря на значительную разницу в возрасте — Игорю было 25 лет, а Лере — 40, между ними вспыхнули чувства. Кудрявцева вспоминала, что Макаров проявлял большую заботу и внимание, дарил дорогие подарки. В то время он был успешным спортсменом и мог позволить себе такие траты. В 2013 году Кудрявцева и Макаров поженились.

В 2018-м 47-летняя телеведущая родила от Макарова дочь Машу. Девочка стала для Леры вторым ребенком. У Кудрявцевой есть сын Жан, которого она родила от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка в 1990-м.

Лера неоднократно хвалила Игоря как отца. При этом в 2024 году Кудрявцева объявила в соцсетях о разрыве с Макаровым: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка. Личное в публичное вынесла намеренно. И да, мой „намеренный“ пост был для того, чтобы спасти человека».

В окружении Леры говорили, что Игорь очень долго искал себя, но на почве невостребованности пристрастился к алкоголю. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.

В апреле 2025-го сообщалось, что 37-летний супруг теледивы вновь начал злоупотреблять алкоголем.

Недавно в своем Telegram-канале Кудрявцева опубликовала несколько постов, посвященных проблеме своего мужа. Она поделилась, что на протяжении долгого времени пыталась помочь Игорю: возила его по специализированным учреждениям, привлекала лучших специалистов, применяла различные методы лечения. Однако все усилия оказались тщетны.

Кроме того, Лера отметила, что не желает, чтобы их дочь Маша узнала о проблемах отца.

«Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. <…> И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. <…> Я сдаюсь», — написала Кудрявцева, добавив, что сама стала «созависимой».

Все это время Макаров молчал, но спустя две недели оставил публичное сообщение в соцсетях, адресованное Кудрявцевой. «Уже просто успокойся и молчи. Достала», — говорится в его тексте.

Также интернет-пользователи начали писать в комментариях, что Макаров является альфонсом и бездельником. Макаров решил ответить недоброжелателям.

Он заявил, что они с телеведущей в силах разобраться в собственном браке, и порекомендовал недоброжелателям заняться собственными делами.

«Очень много убогих людей пишут разные комментарии! И то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры… А вы, убогие, идите варите борщ на трехметровой кухне!» — высказался он.

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