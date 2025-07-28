Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ

Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ

В Юрмале прошел музыкальный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», часть средств от которого пошла на помощь украинской армии. Кто из российских артистов может поддерживать ВСУ?

Кто приехал на фестиваль в Латвию?

На сцену фестиваля в Юрмале вышли несколько российских артистов: основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и группа «Би-2». В зале за происходящим наблюдали народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж, пародист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Часть зрителей при этом размахивала украинскими флагами.

Большинство гостей мероприятия не стали делать громких политических заявлений, но организатор Лайма Вайкуле в интервью выразила надежду на наступление скорого мира, а также призвала страны Европы «дать Украине больше оружия».

Ранее певица призналась, что на фестивале собирают деньги для ВСУ. В прошлом году, как писала «Российская газета», Вайкуле перечислила все доходы от концертов Украине.

Кто из звезд признался в поддержке Украины

Одним из первых в финансировании ВСУ признался российский предприниматель и блогер Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), с 2008 года живущий в Лондоне. В 2022 году в своем Telegram-канале он написал, что отправил $2,5 млн на нужды украинских военных.

Осенью 2023 года о помощи ВСУ заявила певица Наргиз. В разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) она тепло отозвалась об украинском лидере Владимире Зеленском и добавила, что перечисляет деньги в украинские фонды.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провели тур по городам Европы и перевели средства от него в размере €340 тысяч (около 32 млн рублей) в поддержку Украины.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Также в помощи ВСУ признавался музыкант Лева Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем блоге он заявил, что покупает автомобильную технику для нужд украинской армии и пообещал делать это до конца СВО. Он также назвал Россию «мировым злом», а ее жителей «умственно отсталыми», однако после удалил эти комментарии.

В июле 2025 года экс-телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) провела благотворительный аукцион в поддержку Украины. Около 30 российских знаменитостей продали на нем свои лоты, в результате чего была собрана сумма более €10 тысяч (около 930 тысяч рублей).

Инициативу Лазаревой поддержали писатели Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также актриса Чулпан Хаматова, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поэтесса Вера Полозкова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Также в поддержке Украины признался лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. В интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) музыкант сообщил, что перечисляет гонорары от концертов на нужды этой страны.

Кого еще подозревали в финансировании ВСУ

В 2023 году «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Образ будущего» опубликовал список российских знаменитостей, которые могли спонсировать ВСУ.

В их числе значились имена журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и блогера Ники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Упоминались в публикации рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), телепродюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и блогер Анастасия Ивлеева. Однако подтверждения этой информации нет.

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