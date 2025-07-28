Петросян и Степаненко попали под суд из-за 500 тысяч: что еще не поделили

Петросян и Степаненко попали под суд из-за 500 тысяч: что еще не поделили

Бракоразводный процесс юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко может войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий. Он начался в августе 2018 года, но, как оказалось, точка в нем не поставлена до сих пор. Бывшие супруги не оплатили судебную экспертизу имущества, и к ним подали иск на 500 тысяч рублей. Что известно о новом судебном процессе и почему бывшие муж и жена могут потерять еще больше, чем заявлено в исковом заявлении, — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом иске Степаненко и Петросяна

Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции России подал иск к Евгению Петросяну и Елене Степаненко. Первое заседание было назначено на 29 июля. Эксперты требуют взыскать с бывших супругов 500 тысяч рублей за проведение экспертизы.

Когда Петросян и Степаненко разводились и делили имущество, выяснилось, что его очень много: по оценкам СМИ, общая стоимость составила миллиард рублей. Суд назначил экспертизу имущества, которая проводилась несколько месяцев и заняла порядка тысячи печатных страниц. Эксперты оценили все — от недвижимости и автопарка пары, оригинальных картин, редких старинных книг, антиквариата до столового серебра. Но счет за экспертизу в полмиллиона рублей не был оплачен.

Что сказал о деле Петросяна и Степаненко адвокат

Звездный адвокат Сергей Жорин, который ранее представлял на процессах интересы Петросяна, отказался от комментариев. «К сожалению, не уполномочен комментировать эту информацию», — ответил NEWS.ru адвокат.

По словам источника из окружения юмориста, Петросян не заинтересован в привлечении внимания и скандалах, поэтому и не дает комментарии. «Он хочет миром уладить этот вопрос со Степаненко и истцом. Ему уже порядком надоела эта история», — добавил источник.

Евгений Петросян и Елена Степаненко Фото: Малышев Николай/ТАСС

Адвокат Леонид Ольшанский выразил мнение, что ситуация вызывает вопросы. «Вопрос оплаты экспертизы часто прописывается в решении суда. Очень часто ее вообще не проводят, пока ее не оплатили. Что было написано в решении суда, кто должен был оплатить и как образовалась экспертиза без предварительной оплаты?» — отметил Ольшанский в разговоре с NEWS.ru.

Адвокат добавил, что в такой ситуации совершенно закономерна встреча сторон в суде. Если бывшие муж и жена не согласны с суммой, выставленной за экспертизу, то суд должен определить, действительно ли она соответствует реальным затратам центра на работу.

Ольшанский пояснил, что, как правило, супруги оплачивают экспертизу в соотношении 50/50 и не важно, кто из них ее инициировал.

«В суд они сами не пойдут, пошлют адвокатов, их работа стоит денег. И как ни парадоксально, суд может назначить экспертизу об объеме проведенной судебным центром экспертизы и том, сколько это стоит. Денег они потеряют еще больше, и суд затянется минимум на полгода», — сказал Ольшанский.

Чем сейчас занимаются Петросян и Степаненко

В феврале 2025-го Елена Степаненко закрыла свое ИП, через которое вела артистическую деятельность, и ушла с эстрады. Юмористка переехала в США и посвятила себя семейной жизни. В Нью-Йорке у Степаненко есть все шансы найти себе мужчину. Юмористка не активна в соцсетях, ее личный сайт не обновлялся с 2017 года.

Петросян продолжает выступать, в ноябре он готовит большой сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце. Недавно он вручал премию на Всемирном фестивале циркового искусства «Идол-2025». Он продолжает снимать выпуски программы «Петросян-шоу», которая выходит на телеканале «Россия 1». Юморист ведет Telegram-канал «Петросян Live» и блог в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Евгений Петросян на церемонии награждения в Большом Московском государственном цирке Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Жена Петросяна Татьяна Брухунова по-прежнему увлечена театром, ходит на столичные постановки и считает себя специалистом в области моды, игнорируя чужое мнение.

Брухунова любит путешествовать по России. Летом она побывала в родной Туле, Костроме и «Лесном тереме Асташово» в Чухломском районе Костромской области. Татьяна также любит и не перестает давать советы своим подписчикам. Она рекомендовала всем приходить в театры пораньше, до представления, и посещать экскурсии. Недавно она сама побывала на такой экскурсии в театре Пушкина. Татьяна также снялась в винтажной фотосессии в образе барышни-дворянки.

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