Дети не от Петросяна, жалобы на такси и фейки: громкие скандалы Брухуновой

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что не смогла попасть на модную лекцию, так как цены на такси в дождливую погоду были очень высокими. Ранее она критиковала женщин за подделки люксовых брендов. В какие еще скандалы попадала Брухунова — в материале NEWS.ru.

Увела мужа из семьи

Летом 2024 года Татьяна Брухунова призналась в соцсетях, что они вместе с Евгением Вагановичем уже 12 лет. По ее словам, если столько живешь с человеком, какой может быть расчет.

Пользователи соцсетей решили, что Брухунова начала встречаться с Петросяном в 2012 году, на тот момент он еще был женат на Степаненко. Супруги развелись в 2018-м. Многие СМИ тогда писали, что это произошло из-за Брухуновой.

В декабре 2019-го Петросян узаконил отношения с Татьяной. Она стала активнее вести соцсети, рассуждать о моде и трендах и публиковать фотографии брендовых вещей из собственного гардероба. Интернет-пользователи противоречиво относятся к жене Петросяна. Некоторые критикуют ее стиль, другие, наоборот, восхищаются.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru сказал, что Татьяна думала, когда станет женой Петросяна, на нее посыплется шквал интересных предложений от телеканалов, передач, но этого не произошло. Ее лишь пригласили в программу «Модный приговор» Первого канала, где она выступила в роли защитницы одной из героинь. Время от времени Брухунова появляется в подкастах российских брендов.

«Поэтому она стала этаким троллем, который отыгрывает на окружающих свои комплексы. В том числе на подписчиках, медийных личностях, бывших коллегах. Все потому, что она человек нечистый. Слабохарактерная, несамодостаточная. Хочет реализоваться, в том числе за счет мужа, но боится хейта», — считает Дворцов.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Рассорила Петросяна с дочерью и друзьями

По мнению собеседника, именно Брухунова рассорила Петросяна со всеми друзьями и партнерами. «За 10 лет, что Татьяна является директором Петросяна, она убрала от него всех хороших людей, рассорилась со всеми сама и его рассорила. Из-за Брухуновой от Петросяна отвернулось много коллег и, в частности, деловых партнеров. Она сама поставила себя на место лидера, который теперь контролирует все. С Евгением Вагановичем она такая лиса. Покладистая, на все готовая. Тактичная и очень милая. Петросяну уже восьмой десяток лет. Он хочет мира, спокойствия, уюта, заботливую молодую жену рядом. Брухунова ему это все дает», — высказал версию Дворцов.

По его мнению, Брухунова ревностно относится к конкурентам и ее очень интересуют деньги.

«Петросян очень любит детей. Дорожит Татьяной. Поэтому готов тратить на нее деньги. Юморист хорошо заработал за свою жизнь. Он миллиардер. В его коллекции много антиквариата. Татьяна пользуется своим привилегированным положением. К тому же остается директором, пиарщиком Евгения Вагановича, контролирует все заказы на концертную деятельность. И не даст обеднеть. Ведь понимает, что все его имущество когда-нибудь достанется ей», — сказал Дворцов.

В конце апреля 2025-го стало известно, что Петросян через суд выписал свою дочь от первого брака Викторину из московской квартиры. Предположительно, речь идет об апартаментах на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра и стоимостью 20 млн рублей.

Евгений Петросян Фото: Alexey Belkin/Business Online

Правда ли, что дети Брухуновой не от Петросяна

Многие удивились, когда в марте 2020-го у Петросяна и Брухуновой родился сын, а в марте 2024-го — дочь. После того как пара рассекретила детей, многие начали писать, что Брухунова не могла сама рожать, ведь никто не видел ее беременной.

Дочь Петросяна Викторина через своих представителей высказала мнение, что он не может быть отцом детей Брухуновой.

«Согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?» — говорили KP.RU представители дочери Петросяна.

Брухунова в октябре 2024 года выложила селфи, где она с «беременным» животом. Многие пользователи предположили, что он накладной и фото было отфотошоплено.

Почему Брухунова обругала подделки на люкс

Несколько месяцев назад Брухунова негативно высказалась в сторону девушек, которые покупают подделки. Ей показались «безумно смешными» образы трех незнакомок с репликами сумок известных брендов.

«Три девушки стояли с откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже название бренда с ошибкой написано. Это безумно смешно! Я вот всегда думаю: девочки, ну зачем вы это делаете? Понятно, что сумка за 2 млн рублей не каждому под силу, это очевидно. Когда ты стоишь с пакетом из „Пятерки“, с джинсами какими-то… и у тебя откровенная паль, то вообще без комментариев! Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — писала на своей странице в соцсетях жена Петросяна.

Ирина Безрукова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тогда против Брухуновой выступили многие медийные личности. В частности, адвокат Екатерина Гордон попросила Татьяну не попрекать девушек подделками. По ее мнению, каждый, кто хочет, вправе покупать реплики. Актриса Ирина Безрукова порекомендовала Брухуновой вспомнить себя много лет назад, когда жена Петросяна не могла себе позволить брендовую сумку.

Пользователи соцсетей припомнили Брухуновой, что до свадьбы с Петросяном она сама носила подделки и ее фото до начала отношений с юмористом можно найти в интернете.

Чем Екатерина Гордон взбесила Брухунову

Юрист Екатерина Гордон недавно вспомнила о «модном» скандале с Брухуновой на шоу Елены Ханги. «Это тот случай, когда невозможно не отреагировать на пафос, высокомерие и лицемерие в одном флаконе. Я помню свои нищие времена, когда у меня не было денег на сумочку, но мне хотелось тоже похвастаться, пойти куда-то и что-то там прикупить. Я не очень понимаю, почему дорвавшийся до каких-то чужих, скорее всего, средств человек учит российских женщин, что им можно делать, а что нет», — сказала Гордон.

Катя призналась, что сама часто надевает подделки, когда выступает. Они с телеведущей Лерой Кудрявцевой поют в группе «Зависть». «Я танцую, скорее всего, в паленых туфлях, потому что я не проститутка, у меня нет старого дедушки, который мне денег отвалил, я — на свои кровные», — добавила Гордон.

Жена Петросяна, по словам Дворцова, активно проверяет, что о ней говорят и пишут. Она образно высказалась после заявления Гордон. «Опять кто-то по мне проехался, кто-то меня полирнул… Ребятушки, честно, это меня никак не беспокоит!» — заявила Татьяна.

Екатерина Гордон Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Чем такси не угодило Брухуновой

Брухунова рассказала в соцсетях, что не смогла попасть на модную лекцию и пройти «полторы улицы», так как в дождь цены на такси были очень высокие.

«Особенный цинизм заключается в том, что мне нужно было проехать полторы улицы. В обычное время это порядка 200 рублей. Когда я вызывала сейчас, то они закрутили мне цену в 3,5 тысячи рублей. Как вы спите после такого, это ж хамство, свинство», — написала жена юмориста.

В комментариях многие назвали Татьяну лентяйкой и предложили попробовать ходить пешком или освоить велосипед.

После ее поста вопросом стоимости поездок заинтересовались в соответствующем ведомстве. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность повышения цен на услуги такси в период сбоев связи. Особое внимание будет уделено возможному сговору по завышению стоимости услуг, подчеркнули в Генпрокуратуре.

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