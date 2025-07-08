Роман с Родниной, отказ Муравьевой, «тайный сын» Варлей: как живет Райкин

8 июля актеру Константину Райкину исполняется 75 лет. Большую часть жизни он посвятил театру, когда-то отказался сниматься у самого Стивена Спилберга за баснословный гонорар. Как живет Райкин, почему больше не снимается в кино и что известно о его романах — в материале NEWS.ru.

В какой семье родился Константин Райкин

Константин родился 8 июля 1950 года в семье известного заслуженного актера СССР Аркадия Райкина и Руфь Райкиной-Иоффе в Ленинграде. В детстве мальчик совсем не интересовался театром и кино, ему нравились точные науки и биология. В школьные годы Райкин-младший проводил много времени в ленинградском зоопарке, иногда убирал за животными.

После школы он думал поступить на биологический факультет Ленинградского университета. Но в итоге принял решение идти в театральный.

Как началась карьера Константина Райкина

В 1967 году Константин отправился в Москву, где поступал в Щукинское училище. Райкин показал себя с разных сторон, пытаясь покорить преподавателей приемной комиссии. Его взяли. Однокурсники сначала приняли Константина в штыки, посчитав, что он получил место благодаря протекции отца. Но это было не так. Родители Райкина находились на гастролях в Чехословакии и узнали о поступлении сына в театральный лишь после возвращения домой.

Константин очень старался во время учебы и пытался снискать расположение не только преподавателей, но и однокурсников. Целых четыре года он слышал от студентов вслед: «Смотрите, сын Райкина идет». Лишь к пятому курсу ситуация изменилась.

Константин Райкин, 1975 г. Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

В 1969 году Константин получил первую роль в фильме для подростков «Завтра, третьего апреля». Уже в 1970-м Галина Волчек предложила талантливому выпускнику «Щуки» влиться в коллектив театра «Современник». Здесь Райкин отслужил 10 лет, сыграв около 38 ролей.

Почему Райкин отказался от съемок у Спилберга

В 1974-м Константин снялся в картине Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», после которой он стал популярным. Когда на экраны в 1976-м вышел фильм «Труффуальдино из Бергамо», весь СССР заговорил о Райкине.

Константин сделал сознательный выбор в пользу театра. «Кино — вещь приятная, но без нее театральный артист может обойтись. Кайф актерской профессии можно ощутить только в театре. Там в какие-то моменты ты можешь поблагодарить судьбу за то, что Бог тебе послал это занятие; там есть секунды, когда ты самый главный на свете, там есть мощь ощущений. А в кино ты можешь хорошо сыграть какой-то кусок, потом тебя смонтируют с другим куском… Ты сразу становишься винтиком в машине. Иногда это приносит удовлетворение, иногда кино получается хорошим, но оргазма, простите, не испытываешь», — говорил Райкин «КП».

Начиная с нулевых, Константин начал постепенно отказываться от предложений кинорежиссеров. Он даже не стал сниматься у самого Стивена Спилберга, который предлагал Райкину $17 млн за роль в фильме о космосе.

«Невероятно сложные съемки, огромный бюджет. Они позвонили нашему завлиту. Та сказала, когда я вошел: „Костя, сядьте. Вас разыскивают в Голливуде…“ Но я сразу отказался. Я не мог бросить театр. А они, узнав про отказ, страшно разволновались. Стали говорить про гонорар… „Может, он думает, что это в рублях? Может, он не знает фамилию Спилберг?“ Мало ли, Россия — странная страна», — рассказывал Райкин.

Стивен Спилберг, 1998 г. Фото: IMAGO/United Archives / Valdmani/Global Look Press

С 1988 года Константин занимает пост художественного руководителя Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина в Москве. В 2001 году Райкин начал преподавать и стал руководителем курса на актерском факультете Школы-студии МХАТ.

Актер Максим Аверин, который был студентом Константина, сказал, что он для него «совершенство мыслей», хотя был очень жестким преподавателем. Но именно Райкину, по словам Аверина, удалось воспитать в нем профессионала и закалить его.

В 2012 году Константин основал некоммерческую организацию высшего образования «Высшая школа сценических искусств» (Театральная школа Константина Райкина). В 2022-м его уволили с поста худрука. У Райкина возник конфликт с ректором Анатолием Поляковым, которого актер обвинил в мошенничестве. Константин рассказывал, что его коллега хотел «прибрать к рукам» школу как недвижимость.

Чуть позже Полякова отправили под домашний арест и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В 2022 ректор попытался ликвидировать «Фонд поддержки и развития культуры» Райкина, который существовал на деньги неравнодушных. Анатолий был соучредителем. В 2020-м пожертвования резко прекратились и образовался долг. Ректор не признавал вину. После судебных разбирательств у него ухудшилось здоровье. Поляков скончался в реанимации.

В 2023 Райкина восстановили в должности ректора, сохранив за ним пост худрука школы.

Константин Райкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С кем у Константина Райкина были романы

Райкин не раз говорил в интервью, что в молодости, пока не остепенился окончательно, был бабником. «Что называть этим словом? Неженатого человека, находящегося в поиске подруги жизни? Тогда да, я был бабником. Надо с кем-то познакомиться и кого-то попробовать на близость, прежде чем связывать себя узами. Но это не имеет никакого отношения к донжуанским спискам и количеству партнерш. Здесь может иметь значение только качество. А списки как раз означают выхолощенность в этом отношении, потерю чувствительности», — говорил актер.

Райкин знал свои сильные и слабые стороны и не считал себя красавцем. В студенческие годы его избранницей была Наталья Варлей. На тот момент артистка состояла в браке с сыном Нонны Мордюковой Владимиром Тихоновым. Позже, когда актриса родила сына, муж Варлей и ее свекровь сомневались, что ребенок от Тихонова. В итоге ни Константин, ни Владимир мальчика не признали.

Райкин также ухаживал за актрисой Ириной Муравьевой. Но у него ничего не получилось. «Я любую мог уговорить. Мне только Ирка Муравьева отказала!» — вспоминал он.

У Райкина был роман с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной, но их отношения так и не закончились браком.

Что известно о женах Райкина

Какое-то время Райкин преподавал в ГИТИСе. После успеха картины «Труффальдино из Бергамо» за ним бегали студентки. Одна из них Мария Овчинникова очаровала актера. Все думали, что скоро будет их свадьба, но Райкин сделал предложение подруге студентки Елене Курициной с режиссерского факультета.

Спустя три года семейной жизни Райкин подал на развод. Тогда у него начался роман с дочерью друзей семьи Алагез Салаховой. Отношения привели к браку. Вторая жена, как и первая, заметила, что Райкин после свадьбы не собирался остепениться. Они прожили вместе пять лет, но потом развелись.

Константин Райкин Фото: Aleksandr Sternin/Global Look Press

Вскоре после этого, когда актер был на гастролях в Донецке, к нему подошла гадалка. Она сказала, что Райкин скоро встретит девушку-украинку и женится на ней. Предсказание сбылось. В театр «Сатирикон», где служил Константин, пришла устраиваться в труппу артистка Елена Бутенко. Она впечатлила Райкина. Вскоре после начала отношений Елена и Константин поженились. В 1988 году у них родилась дочь Полина, которая пошла по стопам родителей. Райкин живет вместе с Еленой уже более 38 лет.

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