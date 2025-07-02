Завидует гонорарам или хайпует? Почему Бабкина «отменила» войну с Кадышевой

Недавно певица Надежда Бабкина поддержала соперницу по сцене солистку ансамбля «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву, которая столкнулась с хейтом. По словам художественного руководителя ансамбля «Русская песня», коллеги ругают артистку за устаревший репертуар, так как просто ей завидуют. Многие годы считалось, что Бабкина и Кадышева враждуют друг с другом. Неужели исполнительницы народных песен помирились после всех скандалов — в материале NEWS.ru.

Из-за чего между Бабкиной и Кадышевой произошел скандал

В 2011 году на пресс-конференции в Приморье Бабкина заявила журналистам, что она является единственной исполнительницей народной песни, и назвала творчество Кадышевой «попсой».

«Бабкина — одна-единственная, которая поет народные песни, и если авторские, то только те, которые авторы предлагают мне сами, которые просят меня спеть, но так, как я пою. А Кадышева не поет ни одной народной песни. Она поет песни своего мужа в попсовом варианте», — заявила тогда Бабкина.

Надежда Георгиевна также раскритиковала концертные наряды Кадышевой. «Безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло», — добавила художественный руководитель ансамбля «Русская песня».

Кадышева ответила коллеге в эфире одной из программ. Она отметила, что Бабкина хоть и ведет «Модный приговор», но так и не научилась разбираться в трендах.

Чуть позже Надежда Георгиевна выставила ультиматум организаторам фестиваля в Крыму, потребовав убрать из программы Кадышеву. «Бабкина выставила нам условия. Она нервно кричала в трубку и требовала, чтобы Кадышевой не было в ялтинских краях, иначе она отказывается принять участие в конкурсе», — рассказал менеджер московского представительства «Крым Мьюзик Фест».

С тех пор считается, что Бабкина и Кадышева воюют друг с другом. Супруг Кадышевой Александр Костюк не подтвердил эту информацию в беседе с NEWS.ru.

«У людей, которые занимаются своим делом, нет времени на сплетни и вражду. Обе певицы занимают свою нишу на российской эстраде и выполняют важную миссию по популяризации русской песни», — сказал Костюк.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Бабкина защитила Кадышеву

Кадышева стала популярна у зумеров в 2024 году. Припев хита коллектива «Плывет веночек» активно использовался в видеороликах, которые молодежь публиковала в Сети. По словам продюсера Сергея Дворцова, Кадышева стала очень востребованной и ее гонорары сильно выросли. Он сообщил, что артистка зарабатывает от 20 млн рублей.

Некоторые коллеги начали критиковать Кадышеву. После концерта с ее участием, который прошел в рамках «Алых парусов», актер Станислав Садальский высказался о композициях артистки. «Фурор был — у куклы на чайнике… с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи», — сказал он.

Певец и композитор Юрий Лоза назвал популярность Кадышевой, которая, по его словам, со «своим репертуаром была никому не нужна», работой пиарщиков.

В беседе с Общественной Службой Новостей Бабкина назвала всей хейтеров солистки ансамбля «Золотое кольцо» завистниками. «Вместо того, чтобы радоваться этому, некоторые артисты исходят желчью и завистью. Говорят, что Кадышева попала в топы благодаря соцсетям… Конечно, но, если бы не было ее хитов, вряд ли бы ее захотели в соцсетях загружать», — подчеркнула Надежда Георгиевна.

Бабкина высказала мнение, что в числе хейтеров оказались невостребованные звезды, и поздравила коллегу с ее популярностью и вторым «творческим рождением».

Почему Бабкина забыла о вражде с Кадышевой

Одни интернет-пользователи Сети предположили, что певицы помирились и топор войны зарыт. По мнению других, Бабкина решила хайпануть, поскольку она начала терять популярность. Также в Сети выдвигались версии, что певицы готовятся выступить дуэтом.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Кадышева и Бабкина могли враждовать ради привлечения внимания прессы и публики. По его словам, в кулуарах они нормально относились друг к другу.

«Я думаю, никакой войны там не было никогда. Между артистами никакого топора войны нет. Это все для публики, для прессы, чтобы разговаривали. А сказать, что там прям какая-то вражда, — такого не бывает, потому что люди умные и понимают, что они коллеги. Всегда есть ревность, зависть. Это неизбежно. Если этого нет, значит с человеком что-то не так. Человек должен быть неравнодушен к тому, что он делает, и к тому, что делают другие, его коллеги», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

В беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев усомнился, что исполнительницы народных песен выпустят совместный хит. «В один момент Кадышеву превознесли на какой-то нереальный уровень соцсети, а про Бабкину, в общем-то, никто не вспомнил. Но я категорически отвергаю фантазии о дуэте. Артистки работают на одном поле фольклорной музыки, и это просто невыгодно продюсеру Кадышевой Костюку — подтягивать и кормить своего конкурента, взращивать сильного игрока на своем поле и делиться деньгами», — считает собеседник.

Надежда Бабкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как долго продлится популярность Кадышевой

Эксперты спорят, как долго Кадышева будет оставаться такой популярной. Многие считают, что интерес зумеров к певице пойдет на спад, как это было с Катей Лель. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что Кадышева будет в тренде еще год. По его мнению, услышав хиты артистки, молодые люди заинтересовались народной песней.

«Сейчас есть тенденция на возрождение наших аутентичных особенностей благодаря тому, что все русское запрещается за границей. Запретный плод сладок, как известно из поговорки. Молодежь прочувствовала свои патриотические корни. Сейчас сложные времена. В народных песнях можно ощутить жизнь, они дают возможность не углубляться в этот серый, несовершенный мир», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Певица Марина Девятова, которая записала дуэт с Кадышевой, согласна с музыкальным критиком. Она сказала NEWS.ru, что очень рада патриотическим настроениям среди молодежи.

«Русского человека если бить, то мы внутри начинаем объединяться. Мне кажется, что для меня это самое благоприятное понимание того, что народная песня наконец-то стала форматом. Целых 20 лет я слышала, что это неформат, а молодежь называла такую музыку „зашкваром“ и песнями для бабушек. Сейчас, когда я даже сама исполняю „Калинку-малинку“, вся площадь с патриотизмом поет эту песню», — сказала певица.

Девятова считает, что народные песни должны быть популярны вне зависимости от политической ситуации. Такая музыка объединяет народ, резюмировала она.

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