Шутил о Лукашенко и женился на эскортнице: где сейчас Слава Комиссаренко

Шутил о Лукашенко и женился на эскортнице: где сейчас Слава Комиссаренко

27 июля популярный стендап-комик Слава Комиссаренко отмечает 40 лет. Как он стал популярным, дошутился до того, что уехал из Белоруссии и России, и чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Комиссаренко пришел в стендап

Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске в обычной, совсем не артистической семье. Его родители — учителя английского языка. В детстве он увлекался плаванием, четыре года ходил в секцию бокса. Слава захотел стать стендапером после того, как посмотрел выступление американского комика Эдди Мерфи.

В 2003 году Комиссаренко поступил на факультет промышленного маркетинга и коммуникаций в Белорусский государственный экономический университет. Там он познакомился с Дмитрием Невзоровым, и они создали юмористический дуэт «Совесть». Сначала студенты выступали на мероприятиях в своем университете, позже стали появляться на белорусском телевидении.

В 2008 году дуэт «Совесть» принял участие в проекте «Смех без правил» на ТНТ, где занял второе место, это открыло молодым артистам дорогу в программы Comedy Club, они появились в шоу «Убойная лига» и «Comedy Баттл. Турнир».

Комиссаренко стал выступать самостоятельно, в 2012 году он стал постоянным резидентом проекта Stand Up на ТНТ. В 2017-м комик принял участие в стендап-шоу «Открытый микрофон» уже в качестве члена жюри и наставника. В 2020 году стендапер покинул телеканал ТНТ, объяснив это эмоциональным выгоранием.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о свадьбе Комиссаренко с эскортницей

В 2023 году Комиссаренко женился на модели Алене Шашковой и попал в большой скандал. Он опубликовал в соцсетях фото с избранницей, и вслед за этим пользователи начали отправлять в личные сообщения Славе скриншоты со стримов Шашковой, когда она работала в вебкаме.

Сначала комик заявил, что прошлая жизнь жены его не волнует, а потом удалил снимки и написал грустный пост. «Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это всё вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца», — написал Комиссаренко.

Брак Комиссаренко с 26-летней уроженкой поселка Камышевахи Запорожской области продержался всего две недели. Стендапер стал объектом шуток и мемов, коллеги по Stand Up упоминали в своих номерах Славу. Шашкова попыталась монетизировать обрушившуюся на нее популярность и открыла Telegram-канал, в котором рекламировала нижнее белье.

Больше стендапер не публиковал никаких свадебных фотографий в личном блоге, и неизвестно, решился ли он на новый брак или до сих пор прорабатывает психологическую травму.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Срок за шутки о Лукашенко и эмиграция

В 2020 году в Белоруссии запретили выступления Комиссаренко. До этого артист много шутил о президенте республики Александре Лукашенко и белорусском КГБ. В 2022-м Комиссаренко сообщил, что был вынужден уехать из России. По его словам, его разыскивали сотрудники белорусских спецслужб, отправляли сообщения и намеревались вывезти его из РФ в Белоруссию.

В 2024 году Комиссаренко был заочно приговорен в Белоруссии к шести годам лишения свободы за клевету и оскорбление президента республики.

После отъезда из России Комиссаренко жил первое время в Турции, затем он получил визу талантов и перебрался в США.

Комиссаренко по-прежнему дает концерты: в прошлом году у него были выступления в Лос-Анджелесе, Юрмале, Праге и Лондоне. В этом году с «Новой программой — 2025» он выступал в Варшаве, в ноябре запланирован его концерт в Париже. В 2025-м его лишили российского гражданства и запретили ему въезд в страну.

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