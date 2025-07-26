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26 июля 2025 в 21:21

На Петросяна и Степаненко подали в суд

На Петросяна и Степаненко подали судебный иск из-за долгов по разводу

Евгений Петросян и Елена Степаненко Евгений Петросян и Елена Степаненко Фото: legion-media.ru

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции подал иск в суд на известных юмористов Евгения Петросяна и Елену Степаненко, сообщил StarHit. Первое заседание суда по данному делу назначено на 29 июля.

По информации издания, бывшие супруги не оплатили проведенную экспертизу по оценке имущества, объем которой составил около тысячи страниц. Центр судебной экспертизы требует взыскать с Петросяна и Степаненко сумму в размере 500 тысяч рублей. В случае удовлетворения иска средства могут быть удержаны из доли имущества одного из участников судебного процесса.

Ранее известный продюсер Сергей Дворцов заявлял, что жена Петросяна манипулирует своим мужем. По его мнению, супруга рассорила артиста со всеми друзьями, чтобы контролировать не только его, но и финансовые потоки.

До этого нынешняя супруга Петросяна Татьяна Брухунова высказалась об актерских способностях жены артиста Ивана Янковского Дианы Пожарской после просмотра фильма «Кракен», где сыграла девушка. Татьяна считает, что звезда «Отеля Элеон» не справилась с ролью ученого, который помогает найти логово морского чудовища. По словам жены Петросяна, актриса не показала глубину пережитого ужаса и тепло зародившегося чувства.

Евгений Петросян
Елена Степаненко
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На Петросяна и Степаненко подали в суд
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