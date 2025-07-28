Алкоголизм и публичные оскорбления: все о скандале Кудрявцевой с мужем

Недавно в соцсетях телеведущая Лера Кудрявцева снова пожаловать на алкогольную зависимость мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В ответ он ее публично послал. Что на самом деле происходит в браке телеведущей, когда ждать развода и можно ли спасти отношения Кудрявцевой с супругом — в материале NEWS.ru.

Как познакомилась Лера Кудрявцева с мужем

Телеведущая познакомилась с будущим мужем Игорем Макаровым, на тот момент нападающим клуба СКА (российский хоккейный клуб Санкт-Петербурга), в ресторане. Лера рассказывала в интервью «КП», что он сам подошел к ней, когда она сидела за столиком с подругами. По ее словам, Макаров вел себя очень нагло, но Леру это «зацепило». Она сказала, что Игорь соблазнил ее в тот же вечер и домой они поехали вместе.

Несмотря на почти 16-летнюю разницу в возрасте — Игорю на тот момент было 25, Лере — 40, у них начался роман. Кудрявцева отмечала, что Макаров очень красиво ухаживал и дарил дорогие подарки. На тот момент он был успешным спортсменом и мог себе это позволить. Кудрявцева и Макаров поженились в 2013-м.

В 2018-м 47-летняя телеведущая родила от Макарова дочь Машу. Девочка стала для Леры вторым ребенком. У Кудрявцевой есть сын Жан, которого она родила от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка в 1990-м.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

В 2022 году, по словам Леры, Игорь решил завершить спортивную карьеру. В интервью YouTube-каналу «Начало» телеведущая заявляла, что муж теперь ищет себя. По ее словам, страсть ушла, остались быт, рутина и любовь.

Когда начались проблемы в браке Кудрявцевой и Макарова

Лера неоднократно говорила, что Игорь — потрясающий отец. Но в 2024-м на странице Кудрявцевой в соцсетях появился пост, где телеведущая объявила, что они с Макаровым расходятся: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка. Личное в публичное вынесла намеренно. И да, мой „намеренный“ пост был для того, чтобы спасти человека».

В окружении Леры говорили, что Игорь очень долго искал себя, но на почве невостребованности пристрастился к алкоголю. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.

Будет ли развод или брак Леры Кудрявцевой можно спасти?

В апреле 2025-го сообщалось, что 37-летний супруг теледивы вновь начал злоупотреблять алкоголем, а сумма его долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достигла 2,1 млн рублей. ИП, которое он оформил много лет назад, дохода не приносит.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недавно Кудрявцева написала серию постов в Telegram-канале об алкоголизме мужа. Она рассказала, что все это время пыталась помочь Игорю: возила его по реабилитационным центрам, нанимала лучших специалистов, кодировала. Но, по ее словам, ничего не помогало. Как добавила Лера, она не хочет, чтобы проблемы отца стали известны их дочери Маше.

«Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. <…> И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. <…> Я сдаюсь», — написала Кудрявцева, добавив, что сама стала «созависимой».

Лера отмечала, что не может больше терпеть и не знает, что делать. В Сети многие утешали ведущую, просили ее уйти от мужа. Через некоторое время Лера написала подписчикам, что переборщила с выплеском эмоций, и поблагодарила всех за поддержку.

Все это время Макаров молчал, но спустя две недели оставил публичное сообщение в соцсетях, адресованное Кудрявцевой. «Уже просто успокойся и молчи. Достала», — говорится в его тексте.

Некоторые в Сети решили, что это постановка. Продюсер Сергей Дворцов не согласен с мнениями интернет-пользователей и не считает ситуацию неким пиаром. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что Лера устала от Макарова и ищет поддержки у подписчиков.

«Здесь реальная история, считаю, что Игорь действительно спивается, едет крыша, от слова „совсем“. Полагаю, дело идет к тому, что Лера подаст или уже подает на развод и пошлет его. Все это время она опекала Игоря, потому что действительно любит. Но сейчас вся эта история перешла границы. Лера вымотана и на грани, поэтому ищет эмоциональной разрядки в соцсетях и поддержки у подписчиков», — сказал Дворцов.

Журналист Денис Сорокин тоже не считает историю Леры пиаром. Он рассказал NEWS.ru, что успешные в шоу-бизнесе люди, такие, как Кудрявцева, часто несчастны в личной жизни. Сорокин предположил, как можно спасти брак Кудрявцевой. По его мнению, Игорю нужно дать понять, что он может потерять Леру.

«У нее миллион женихов может быть, стоит Лере только пальцем щелкнуть. Считаю, что ей сейчас нужно клич бросить, объявление в соцсетях написать в стиле „ищу хорошего, добротного мужчину, чтобы и меня любил, и моих детей“. Или принять участие в программе „Давай поженимся“ в качестве невесты. Когда Игорь поймет, что здесь и сейчас может потерять Леру, если у него действительно искренние чувства к ней, он одумается и начнет вести себя по-другому», — считает Сорокин.

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