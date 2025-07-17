Боня пойдет по этапу, как Блиновская и Лерчек? За что ее могут судить

Боня пойдет по этапу, как Блиновская и Лерчек? За что ее могут судить

Председатель межрегиональной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) должна проверить блогера Викторию Боню. По его мнению, для этого есть все основания. Иван припомнил звезде дорогостоящее восхождение на Эверест и недавно приобретенный роскошный автомобиль. NEWS.ru выяснил, могут ли судить Боню или она чиста перед законом.

В чем обвиняют Боню

По словам Курбакова, Боня позволяет себе роскошную жизнь, когда ее расходы превышают доходы. Общественник напомнил о ее восхождении на Эверест за 20 млн рублей и приобретенном автомобиле Porsche.

«ФНС в целом имеет все основания заинтересоваться деятельностью гражданки Бони. Существенное расхождение между декларируемыми доходами и фактическими расходами является поводом для проведения углубленной проверки. ФНС обладает достаточными полномочиями для запроса информации о доходах, банковских операциях, сделках с имуществом и других финансовых аспектах ее деятельности», — сказал Курбаков.

Иван заявил, если в ходе проверки выяснится, что Виктория уходит от уплаты налогов, то против нее должны быть приняты меры. Также он посоветовал блогеру не демонстрировать роскошную жизнь в соцсетях, а помочь деньгами специальной военной операции.

«Учитывая декларируемые суммы расходов, было бы достойным проявлением гражданской позиции Бони направить часть этих средств на поддержку наших бойцов в зоне СВО или на другие социально значимые проекты. Это не только поможет нуждающимся, но и станет примером для подражания и внесет вклад в укрепление патриотического духа в обществе», — отметил Курбаков.

Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как могут наказать Викторию Боню

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что он лично общается с Викторией Боней. Он рассказал NEWS.ru, что они познакомились, когда его организация инициировала проверку соцсетей Виктории на предмет пропаганды запрещенных веществ. По его словам, экспертиза обнаружила нарушения. Недавно было заведено дело по административной статье 6.13 КоАП. Блогер должна была заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. По словам Бородина, она это сделала, удалила всю информацию с пропагандой и публично извинилась в соцсетях.

Как рассказал глава ФПБК, они проверяли налоговую историю Бони и выясняли, куда она тратит средства. «На данный момент она чиста перед ФНС. Виктория платит налоги. Более того, она помогает нуждающимся на СВО. Лично из своего кармана выделила на помощь семьям, пострадавшим от ВСУ, 2 млн рублей. Что касается ее якобы роскошной жизни, вообще никого не должно волновать, как она тратит деньги. Ведь Виктория — не госслужащая, не чиновник. Она получает доходы от соцсетей. Эверест ей могли оплатить, она могла на него накопить. А автомобиль, это нам доподлинно известно, ей дали по бартеру, чтобы она его прорекламировала», — заявил Бородин.

Виктория Боня Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Почему общественники решили проверить именно Боню

После громких уголовных дел в отношении блогеров Лерчек и Елены Блиновской многие их коллеги тоже попали в поле зрения ФНС. Бородин подчеркнул, что любой может инициировать проверку определенного гражданина, написав обращение. Главное, чтобы этот человек не утверждал в соцсетях или СМИ, что проверяемое лицо, по его мнению, не платит налоги, в этом случае можно подпасть под статью о клевете, пояснил он.

Высказавшийся о Боне Курбаков рассказал NEWS.ru, что ему позвонили журналисты и задали вполне конкретный вопрос о Боне, на который он ответил. «Они спросили, как мы относимся к тому, что сейчас, когда у нас СВО, Боня демонстрирует в своих соцсетях роскошный автомобиль. И я ответил, что это неправильно. Когда от ВСУ страдают дети, бабушки, гибнут люди, должна быть гражданская социальная позиция. В Китае за показную роскошь в соцсетях вообще штрафуют. У меня спросили, хотим ли мы инициировать проверку данного лица, к нам обратились с этой просьбой. И мы на нее отреагировали», — сообщил Иван.

Курбаков добавил, что был не в курсе проверок ФПБК по Боне и не знал о ее помощи людям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Его организация помогает семьям, детям и военным, оказавшимся в трудной ситуации, и выделяет деньги на нужды СВО.

Читайте также:

Не поделили Басту? Что известно о скандале его жены с фанаткой, кто виноват

Мадонна обнажилась за $50, Борисова — на фоне танков: топ-7 голых обложек

Дача Пугачевой пойдет с молотка? Что хотят отобрать, при чем тут Пресняков