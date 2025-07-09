Дача Пугачевой пойдет с молотка? Что хотят отобрать, причем тут Пресняков

Недавно появилась информация, что прибрежный участок у Сенежского озера рядом с загородным домом певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорском районе сдадут в аренду. Будет организован аукцион до конца июля, а ее личный пирс снесут. Некий бизнесмен из Саратова собрался там построить баню и яхт-клуб. Угрожает ли что-то на самом деле даче Пугачевой и что стоит за этой громкой историей — в материале NEWS.ru.

Что представляет собой дача Пугачевой на Сенежском озере

Дача Аллы Пугачевой находится в деревне Бережки Солнечногорского района в 45 километрах от МКАД. Один из плюсов этого загородного дома — доступ к воде, рядом находится Сенежское озеро: можно купаться, кататься на яхте, лодке или водном мотоцикле, ловить рыбу.

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Артистка построила загородный дом в 1999 году. Он из кирпича, у него монолитное основание, всего в нем три этажа, и общая площадь составляет 760 квадратных метров. В нулевых в доме проводилась реконструкция, но, несмотря на это, дача выглядит морально устаревшей по нынешнем временам. Интерьеры выполнены в классическом стиле, много винтажных вещей, изнутри дом смотрится пафосно и помпезно.

На первом этаже располагаются: кухня, подсобное помещение, прихожая, столовая, гостиная с камином, рабочий кабинет, гостевая комната, бассейн, хамам, два санузла, гараж. На втором этаже находятся спальни с санузлами, гостиная с камином, на третьем этаже оборудована зона отдыха с баром, в цоколе — кинотеатр, гардеробная, склад, бойлерная, техпомещения. На территории построен небольшой дом для персонала и охраны, а также летний домик. В особняк проведены все центральные коммуникации: газ, вода, электричество и канализация. Гараж небольшой — всего на три машиноместа.

Какое отношение к даче имеет Никита Пресняков

В начале нулевых Пугачева любила проводить время на даче, она отдыхала там вместе с друзьями, устраивала вечеринки и справляла дни рождения. Но постепенно дом в Солнечногорском районе потерял для нее свою значимость, в 2011 году она с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заселилась в построенный им замок в деревне Грязь Одинцовского района.

В 2014 году Пугачева переписала дачу на старшего и любимого внука Никиту Преснякова. В 2022-м, после начала специальной военной операции, он сбежал в США, где пытается строить режиссерскую и музыкальную карьеру и возвращаться домой, несмотря на неудачи, не собирается.

Никита Пресняков Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

По всей видимости, Пресняков решил избавиться от ненужного ему имущества, доставшегося от бабушки, и выставил его на продажу в базе объявлений о продаже недвижимости. Изначально объект выставлялся за 225 млн рублей, но не привлек внимания потенциальных покупателей, цена была снижена до 100 млн рублей, но это не помогло.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов полагает, что главная причина, почему не продается дача Пугачевой на Истре, ее явная неликвидность. «Дом очень большой для нынешних времен. Конечно, в 1990-х, когда был разгул бешеных денег, он мог считаться и маленьким. Но это дорого содержать и обслуживать. Чиновники, которые любили подобные дома, поприжали уши в с учетом внутриполитической ситуации, бизнесмены предпочитают не вкладывать средства в подобные объекты», — пояснил риелтор.

С июля 2025 года загородный дом выставили в очередной раз в аренду за 700 тыс. рублей в месяц.

Что хочет саратовский предприниматель от дачи Пугачевой

На участок акватории, где построен пирс Пугачевой, и прибрежную территорию претендует саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. «В настоящее время оформляется участок акватории для размещения плавсредств — прямо перед домом Примадонны. По закону вода в Истринском водохранилище не может принадлежать певице, хоть та и построила пирс. Поэтому в ближайшее время проведут аукцион в открытом формате, — цитирует его источник», — говорилось в Telegram-канале, сообщившем о спорах за пирс.

По данным ресурса, аукцион может пройти до конца июля, Рыськов в случае победы на нем планирует снести пирс и построить яхт-клуб и баню на понтоне.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Никакой аукцион на право арендовать прибрежную территорию за домом Пугачевой пройти не может по простой причине: артистка распоряжается ею законно. По закону нельзя купить прибрежную территорию, выход к воде и часть акватории, так как это собственность муниципалитета, но можно арендовать спуск к реке на долгий срок. Что Пугачева и сделала, оформив договор аренды до 2057 года.

Кто такой бизнесмен Рыськов, зачем ему сносить пирс Пугачевой

Саратовский бизнесмен Глеб Анатольевич Рыськов является учредителем трех действующих организаций. Это ООО «Личне», чей основной вид деятельности — это аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; ООО «Сх Трест», которое занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур; ООО «Яхт-клуб Веселый Роджер», чья деятельность связана с водным транспортом.

По данным агентства новостей «Бизнес-вектор», два года назад отец Глеба Анатолий Рыськов пытался расторгнуть договор аренды земли у пирса Аллы Пугачевой. Он мотивировал это тем, что причал затрагивает сразу два участка и стоит не только на участке самой Пугачевой. По мнению Рыськова-старшего, пирс мешает доступу к воде и нарушает его право на рыбалку в этом месте, но экспертиза пришла к другому выводу: пройти к воде можно, пирс никому не мешает. Анатолий Рыськов проиграл в суде.

В 2023 году этот же предприниматель подавал в суд на певца Филиппа Киркорова из-за причала для яхт на даче артиста в Мякинино. Он также посчитал объект незаконным и отметил, что он мешает ему рыбачить.

«Анатолий Рыськов известен как представитель целой плеяды участников аукционов. Они кочуют по торгам, выставляют заявки, взвинчивают цены, а потом совершенно бескорыстно отзывают свои заявления», — писало издание.

Бизнесмен Андрей Ковалев поделился мнением с NEWS.ru, что вся история с пирсом Пугачевой затеяна саратовским предпринимателем с одной целью — бесплатного и массового пиара в СМИ.

«О нем все пишут, вот его выхлоп — бесплатная реклама. Это исключительно ради пиара, он привлекает к себе внимание. В какой-то момент Филиппу Киркорову или кому-то еще это надоест, и он пожалуется в налоговую, что тот налоги не платит, устроят проверку, и этот человек пожалеет», — сказал Ковалев.

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