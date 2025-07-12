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12 июля 2025 в 21:34

«Я сдаюсь»: Кудрявцева опубликовала отчаянный пост

Кудрявцева призналась в усталости от многолетней борьбы с алкоголизмом супруга

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале сделала откровенное заявление о многолетней борьбе с алкогольной зависимостью ее супруга, экс-хоккеиста сборной России Игоря Макарова. В своем эмоциональном посте она описала исчерпавшее силы противостояние, скрываемое за улыбками.

Кудрявцева рассказала, что сделала все возможное: бесконечно спасала и лечила, организовывала реабилитационные центры, кодировки, привлекала врачей и клиники. При этом дочь Мария, по словам телеведущей, не должна была ничего видеть и знать. Женщина призналась, как в какой-то момент чувствовала, что сходит с ума, и лишь новые этапы реабилитации давали ей возможность «продышаться».

Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. <…> И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. <…> Я сдаюсь, — написала Кудрявцева.

Телеведущая откровенно отметила, что ситуация давно не в порядке и кажется бесконечной. Она подчеркнула, что отдает себе отчет в том, что пишет.

Ранее Кудрявцева сообщала, что составила завещание. В последнее время состояние здоровья известной телеведущей вызывает опасения. В частности, у теледивы были серьезные травмы, включая перелом копчика и разрыв коленных связок.

Лера Кудрявцева
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