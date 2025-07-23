Стали известны подробности о женихе внучки экс-главы Узбекистана Тилляевой Внучка экс-главы Узбекистана Тилляева рассказала, что у нее понимающий жених

Внучка первого президента Узбекистана и популярный блогер Мариам Тилляева рассказала NEWS.ru, что встречается с женихом всего полгода, поэтому предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью. Известно, что парня зовут Арно. Ему 23 года, он сын ростовских бизнесменов. По словам девушки, избранник более ответственный человек, чем она.

Во многом он старше и взрослее меня по поведению, по отношению к жизни. Он ответственнее. Я не хочу сравнивать эти свои отношения с предыдущим браком. Арно априори другой. Понимающий, всегда в диалоге. Мы с ним проговариваем проблемы, таким образом избегаем ссор, — сказала Тилляева.

Это будет второй брак Мариам. Первый был с известным блогером Амираном Сардаровы. Причиной развода девушка называет эмоциональное и физическое насилие, а также измены со стороны бывшего мужа.

Ранее Мариам Тилляева, прокомментировала конфликт, который произошел из-за интервью между журналисткой Мадонной Мур и бывшей звездой «Дома-2», певицей Марго Овсянниковой. Она назвала интервьюера «суперадекватной».