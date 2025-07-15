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15 июля 2025 в 17:05

«Правда всплывет»: внучка экс-главы Узбекистана о Марго Овсянниковой

Внучка экс-президента Узбекистана поддержала Мур в конфликте с Овсянниковой

Марьям Тилляева Марьям Тилляева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если человек не готов, чтобы о нем узнали правду, ему не стоит быть частью шоу-бизнеса, высказала мнение внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева, комментируя конфликт из-за интервью между журналисткой Мадонной Мур и бывшей звездой «Дома-2», певицей Марго Овсянниковой. В разговоре с NEWS.ru она назвала интервьюера «суперадекватной».

Мы уже не в лихих 90-х, чтобы размахивать угрозами. Серьезно, это вообще какой век? Я давала интервью Мадонне Мур, и могу с уверенностью сказать: она суперадекватный интервьюер. Я наговорила много лишнего. Мадонна это все услышала и вырезала некоторые моменты. Марго, видимо, пока не поняла одну простую вещь: жизнь — не сценарий, который ты можешь купить, вырезать, отредактировать под себя. Правда все равно всплывет. Если ты не готов к этому, просто не надо быть в шоу-бизнесе, — сказала Марьям.

Конфликт разгорелся из-за недавнего поста Мур, который она выложила в своем Telegram-канале. Журналист рассказала, что интервью с Овсянниковой, которое она делала для своего канала, решила не выпускать. Несмотря на убытки за продакшн. Это случилось из-за скандала, который, по словам Мур, устроила певица. Она не только просила внести многочисленные правки в видео, которое ей отправили на предпросмотр, но и угрожала команде Мадонны.

Со своей стороны Марго не стала отмалчиваться и ответила Мур. Она написала в посте, что просила убрать имена двух людей, которые не хотели быть в интервью, и заявила, что команда Мадонны «сделал кучу ошибок», в том числе в ее имени, а сама Мур, по словам певицы, отвечала ей в неуважительной форме.

Марьям заявила, что знает о характере Марго не понаслышке, ведь вместе они принимали участие в реалити-шоу «Мастер игры», где между девушками возник конфликт. Внучка бывшего президента Узбекистана ссорилась с Овсянниковой, так как Марго, по ее мнению, притесняла других ребят.

По словам Тилляевой, Марго за кадром признавалась, что карьеру в шоу-бизнесе певице купил обеспеченный человек, который является ее бойфрендом.

Ты говорила о том, что купила людей. У тебя есть папик, который тебе все оплачивает, как ты сама говоришь. Он купил Егора Крида, Киркорова, — в порыве скандала заявляла Тилляева на камеру.

Ранее бывшая участница и ведущая телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что была девственницей до знакомства с мужем Сергеем. Подписчица поинтересовалась у знаменитости, действительно ли у нее не было интимной близости на момент встречи с супругом, на что Пынзарь ответила утвердительно.

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