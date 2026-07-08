Полиция забрала шнурки из обуви русских руферов, забравшихся на небоскреб Продюсер Плосков: с руферами Ангелой Николау и Ваней Бирусом все хорошо

У пары руферов Ангелы Николау и Вани Бируса все хорошо, написал в своих соцсетях их бывший продюсер Павел Плосков. Он уточнил, что у руферов отобрали все вещи.

Мне только что передали информацию, что у ребят все хорошо, но у них все забрали: телефоны, шнурки из обуви и даже то самое кольцо. Им нельзя ни с кем коммуницировать, кроме юристов, поэтому пока других новостей нет, — заявил Плосков.

Продюсер выразил гордость за силу и храбрость руферов. Он пожелал им наилучшего исхода в их ситуации и напомнил, что их поддерживают близкие люди.

Ранее сообщалось, что пара забралась на Эмпайр-стейт-билдинг 1 июля. Они вывесили пацифистский баннер на высоте 443 метров. Кроме этого, Бирус сделал предложение Николау на небоскребе. Девушка ответила согласием. После этого полиция Нью-Йорка задержала обоих. Им предъявили обвинения по восьми статьям, которые они не признали. Руферам грозит лишение свободы в общей сложности до 20 лет.

Между тем американский адвокат Аркадий Бух предположил, что по американскому законодательству россиянам может грозить наказание в виде более чем 10 лет лишения свободы. При этом фактически приговор может оказаться значительно мягче.