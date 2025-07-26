Исповедь Кудрявцевой об алкоголизме Макарова обернулась скандалом

Поклонники Леры Кудрявцевой начали выражать телеведущей слова сочувствия после ночной выходки ее супруга Игоря Макарова. Мужчина вышел в Сеть и призвал свою жену успокоиться — таким образом он отреагировал на ее публичное признание в алкогольной зависимости спортсмена.

Недавно Кудрявцева заявила, что устала бороться с его проблемами, а также назвала себя созависимой. По ее словам, Макаров не раз уже был на грани смерти. Уже на следующий день она написала подписчикам, что переборщила с эмоциями, а еще через какое-то время звезда поблагодарила всех за поддержку. Все это время Макаров молчал, но не выдержал, вышел в Instagram (деятельность в России запрещена) и оставил публичное сообщение, адресованное Кудрявцевой.

Уже просто успокойся и молчи. Достала, — говорится в его тексте.

Поклонники Кудрявцевой сразу же стали оставлять под ее постами сообщения с призывом разорвать отношения с Макаровым. Самого хоккеиста назвали неблагодарным и жестоким. Многие также сетовали на то, что Кудрявцева зря ушла от певца Сергея Лазарева.

Ранее Кудрявцева сообщила, что составила завещание. В последнее время состояние здоровья известной телеведущей вызывает опасения. В частности, теледива получила несколько травм, включая перелом копчика и разрыв коленных связок.