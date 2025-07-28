Прохор Шаляпин снова женился? Что известно о его избраннице

Артист Прохор Шаляпин женился в рамках шоу «Свадьба вслепую». Что известно об избраннице 41-летнего певца, останутся ли они вместе после окончания проекта?

Что известно о свадьбе Шаляпина

Шоу «Свадьба вслепую» идет на телеканале «Пятница». По условиям реалити, мужчина и женщина, которые прежде не были знакомы, должны провести неделю вместе, научиться жить под одной крышей и привыкнуть друг к другу. После этого им предстоит принять решение: остаться вместе навсегда или разойтись.

Невестой Шаляпина стала 37-летняя Ольга Вашурина. У нее есть двое детей. В какой-то момент Ольга решила освоить искусство приготовления десертов. Она прошла обучение на специализированных курсах, а затем стала участницей шоу «Кондитер», где и одержала победу.

После этого она начала работать в проекте в качестве соведущей Рената Агзамова. Кроме того, Ольга периодически делится своими впечатлениями о кондитерских и их продукции в качестве блогера.

Что сейчас известно о личной жизни Шаляпина

В декабре 2024 года Шаляпин провел отпуск на Мальдивских островах. Он рассказал, что его поездку профинансировала бизнес-леди Лена Ленина.

«Она нашла спонсоров, каких-то людей добрых, и нас отправляют. Потому что сейчас сами знаете, какой курс доллара. Даже не до шуток. Извините, откуда мы, бедные артисты, несчастные, сами можем… Все летают по бартеру. Я не исключение», — объяснил артист.

В июне того же года Шаляпин с юмором прокомментировал слухи, появившиеся в Telegram-каналах, о том, что балерина Анастасия Волочкова беременна от него. Артист заявил, что не располагает информацией о положении балерины, но если у нее родится ребенок, он отдаст его в детский дом, где малышу предоставят квартиру в Москве.

В январе этого года певец признался, что готов к четвертому браку. Он отметил, что ищет девушку, с которой создаст семью, и мечтает о настоящей любви: «Хоть я и постоянно шучу, что женюсь только на старой и богатой, на самом деле я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу. Хотя, безусловно, от невесты, которая сделала бы мою жизнь еще более сытой, я бы не отказался, но тут уж как получится».

В мае 2025-го стало известно, что Шаляпин стал отцом. Певец признался, что выступил донором биологического материала, однако официальных детей у него нет.

Шаляпин добавил, что пока не женат и не знает, удастся ли ему построить настоящую семью. При этом артист уточнил, что «биологически продолжился».

Почему Шаляпин популярен у молодежи

Известный своими эпатажными выходками и любовью к роскошному отдыху Шаляпин привлекает все больше внимания молодого поколения, заявила психолог Ольга Трухан. По ее словам, эта популярность связана с позитивным мышлением, умением создавать привлекательный образ и эксплуатировать определенные социальные тенденции.

«Прохор — яркое пятно. У него есть такое понятие, если мы мыслим с точки зрения психологии, как позитивное мышление. Он не говорит о том, что плохо. Он всегда делает акцент на то, что хорошо. Такой амбассадор позитивного мышления в массах, Прохор создает настроение», — объяснила Трухан.

Психолог отметила, что Шаляпин искусственно стимулирует выработку дофамина у зрителей, создавая яркий образ жизни, полный праздника и роскоши. Его фотографии и видео с Бали ассоциируются с отдыхом и развлечениями, что вызывает фантазии и положительные эмоции. Однако этот интерес со временем может угаснуть, подчеркнула специалист.

Читайте также:

Личная жизнь, здоровье, безразличие к Украине: где сейчас Олег Меньшиков

Смерть отца, мнение об СВО, личная жизнь: как живет Юлия Меньшова

Личная жизнь, скандалы, поддержка Навального: куда пропала Саша Бортич