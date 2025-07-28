Личная жизнь, здоровье, безразличие к Украине: где сейчас Олег Меньшиков

Личная жизнь, здоровье, безразличие к Украине: где сейчас Олег Меньшиков

Народный артист России Олег Меньшиков продолжает радовать зрителей своим талантом. Как сложилась личная жизнь актера, говорил ли он об СВО, какие последние новости выходили о нем?

Какие последние новости выходили о Меньшикове

Недавно Олег Меньшиков отправился на отдых в Италию. Худрук Театра имени Ермоловой опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры с озера Комо.

Певица Алла Пугачева не смогла пройти мимо отпускного видео, опубликованного актером.

«Привет с озера Комо…» — подписал актер публикацию.

Пугачева пришла от кадров в восторг. В комментариях к посту она лаконично написала: «Кайф!».

64-летний артист продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях Театра им. Ермоловой «Сильва», «Комната Адлера», «1900» и «Оркестр мечты. Медь». В последние годы артист редко снимается в кино. Премьер с ним в 2025 году не ожидается.

Что известно о личной жизни Меньшикова, почему у него нет детей

Олег Меньшиков связал себя узами брака с Анастасией Черновой, которая моложе его на 23 года. В 2005 году они официально оформили свои отношения, но детей у них нет.

«Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — признавался артист.

О политической позиции Меньшикова ничего не известно. Он никак не комментировал спецоперацию России на Украине. В своих ранних интервью Меньшиков говорил, что его не интересуют политика и происходящие на Украине события.

«Вот это меня вообще не волнует, ситуация на Украине», — заявлял он.

Что известно о состоянии здоровья Меньшикова

Telegram-канал Mash в феврале сообщил, что у Олега Меньшикова выявили онкологическое заболевание.

«Сейчас народный артист РФ проходит спецтерапию. Ранее на то, что у него есть серьезное заболевание, обратили внимание светские обозреватели. Писали, что актер резко похудел и облысел», — утверждал Mash.

Руководитель отдела по связям с общественностью Театра имени Ермоловой Ксения Дремова заявила, что информация о заболевании актера онкологическим заболеванием не соответствует действительности.

«Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. <…> Это чушь и бред, который не имеет ничего общего с реальностью», — сказала она.

О проблемах со здоровьем Меньшиков говорил только в 2021 году. Тогда он лег на плановую операцию, в ходе которой возникли осложнения, и он некоторое время находился в коме.

«После комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все. Не знаю, как это назвать», — делился он.

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