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26 июля 2025 в 19:38

Пугачева не смогла пройти мимо кадров с отдыха Меньшикова в Италии

Пугачева восхитилась видео с отдыха Олега Меньшикова на озере Комо в Италии

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Алла Пугачева не смогла пройти мимо отпускного видео, опубликованного актером театра и кино, художественным руководителем Театра имени Ермоловой Олегом Меньшиковым в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артист поделился кадрами отдыха на озере Комо в Италии.

Привет с озера Комо... — подписал актер публикацию.

Пугачева пришла от видео в восторг. В комментариях к посту она лаконично написала: «Кайф!»

Ранее Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) были замечены на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. На кадрах, опубликованных в Сети, супруги идут рука об руку.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Министерство культуры исключить песни Аллы Пугачевой из всех патриотических мероприятий. Соответствующее обращение он направил министру культуры Ольге Любимовой. Глава ФПБК считает, что после отъезда из России и заявлений в контексте СВО выступления Пугачевой неуместны на мероприятиях, связанных с государственными и общественными ценностями.

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