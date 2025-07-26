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26 июля 2025 в 11:14

В Сети появились новые снимки Пугачевой и Галкина

Пугачеву и Галкина заметили на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артистка Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) были замечены на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. На кадрах, опубликованных на странице мероприятия в Instagram (деятельность в России запрещена), супруги идут рука об руку.

Пугачева облачилась в белоснежное пальто в пол, а в качестве украшений использовала массивные жемчужные ожерелья. Образ она подчеркнула сумкой и обувью серебристого цвета. Галкин выбрал для выхода голубое поло, коричневые штаны и бежевые лоферы. Они с удовольствием позировали перед камерами. Также на мероприятии был замечен Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Министерство культуры исключить песни Аллы Пугачевой из всех патриотических мероприятий. Соответствующее обращение он направил министру культуры Ольге Любимовой. Глава ФПБК считает, что после отъезда из России и заявлений в контексте СВО выступления Пугачевой неуместны на мероприятиях, связанных с государственными и общественными ценностями.

Алла Пугачева
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