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25 июля 2025 в 21:54

Песни Пугачевой потребовали отменить

Глава ФПБК потребовал убрать песни Пугачевой с патриотических мероприятий

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Министерство культуры исключить песни артистки Аллы Пугачевой из всех патриотических мероприятий. Соответствующее обращение он направил министру культуры Ольге Любимовой.

Мы официально обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой исключить песни Аллы Пугачевой со всех патриотических мероприятий, поскольку считаем, что [она] себя дискредитировала. <...> В нашей стране ее позиция неоднозначна, — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Глава ФПБК считает, что после отъезда из России и заявлений в контексте СВО выступления Пугачевой неуместны на мероприятиях, связанных с государственными и общественными ценностями. Он подчеркнул, что важно обращать внимание на гражданскую позицию артистов.

Ранее поклонница музыканта Владимира Высоцкого Раиса Жук резко раскритиковала Пугачеву, которая, по ее мнению, разрушила отечественную эстраду. Как отметила Жук, Примадонна «превратила в ничтожество» всех мужчин-артистов, с которыми работала, и «блокировала» женщин на сцене. В противовес ей Жук привела Высоцкого: он даже в трудные времена остался бы в России и не изменил бы своим принципам.

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