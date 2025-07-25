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25 июля 2025 в 19:42

«Всех превратила в ничтожество»: фанатка Высоцкого о Пугачевой

Поклонница Высоцкого Раиса сказала, что Пугачева загубила эстраду

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Алла Пугачева загубила эстраду и превратила мужчин, с которыми пела, в ничтожество, высказала мнение в разговоре с NEWS.ru поклонница барда Владимира Высоцкого, москвичка Раиса Жук. Она считает, что артист в отличие от Примадонны вошел в историю.

Она вообще никто, я удивляюсь, что ее Примадонна называли, да она загубила нашу эстраду: мужчин, с которыми пела, она всех превратила в ничтожество, а женщин на сцене просто блокировала. Про сейчас я вообще молчу, — отметила Жук.

По ее мнению, если бы Высоцкий был жив, он бы не уехал из России в трудное для страны время. Она считает, что артист не «изменил бы своей правде».

Надо иметь мужество сказать им свое «фи» за бугром. Мне кажется, он сейчас тоже был бы поэтом, бардом, своей бы правде не изменил, — подчеркнула москвичка.

Ранее поклонник барда, москвич Вячеслав Песковой рассказал, что на похоронах Высоцкого в июле 1980 года люди плакали, многие бросали свои гитары под автобус с телом артиста, провожая его в последний путь. Он добавил, что поклонников было так много, что многие, как и он, не смогли попасть на Ваганьковское кладбище на захоронение.

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