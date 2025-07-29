Стримы на Twitch, инсульт, личная жизнь: куда пропал Дмитрий Дибров

Стримы на Twitch, инсульт, личная жизнь: куда пропал Дмитрий Дибров

В июле текущего года стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров начал стримить на платформе Twitch. Почему он решил попробовать себя в новом формате, как сложилась его личная жизнь, какие последние новости выходили о нем?

Почему Дибров решил стримить на Twitch

Как сообщил Telegram-канал SHOT, Дмитрий Дибров решил попробовать себя в роли стримера на популярной платформе, чтобы дополнительно заработать. Несмотря на 65-летний возраст, он быстро освоил технические нюансы: научился включать веб-камеру и настраивать систему донатов.

По данным канала, за первые эфиры Дибров заработал около 30 000 рублей и набрал 1500 подписчиков. Это стало приятным сюрпризом для всех. В своих стримах телеведущий делится впечатлениями о любимых книгах и фильмах, а также ведет живые беседы на разные темы.

SHOT отметил, что интересным стало его мнение о молодых девушках: по словам Диброва, 17-летние девушки мало что умеют, за исключением тех, кто вырос в Таганроге. Кроме того, телеведущий признался, что мечтает сыграть в постельной сцене со Скарлетт Йоханссон, так как она кажется ему похожей на ростовчанку.

Как и почему изменилась внешность Диброва

Молодая жена Дмитрия Диброва Полина рассказала, что ее супруг принял решение заняться своим внешним видом. Шоумен поставил себе задачу похудеть, и Полина его в этом поддержала.

Телеведущий попросил супругу не выставлять его фото в интернет, чтобы сделать сюрприз и удивить зрителей своим видом в новом телесезоне.

Жена Диброва утверждает, что Дмитрий добился значительного прогресса: он сбросил около 20 килограммов.

«Уже минус 20 килограммов! Все скоро обалдеют от того, как он здорово выглядит», — пообещала Полина.

Также девушка поделилась первым фото телеведущего. Пара снялась вместе на костюмированной вечеринке. Супруги позировали в ковбойских шляпах, с платками на шее. Подписчики в комментариях пишут, что Дибров выглядит помолодевшим, стройным и подтянутым.

Как сложилась личная жизнь Диброва

В официальном браке телеведущий состоял трижды. Первый раз он женился в молодости, в 1985 году. В браке родился сын Денис, но вскоре семья распалась, поскольку Дмитрий много времени проводил на работе, чтобы обеспечить семью. Следующий брак Диброва также распался из-за его увлеченности карьерой. От второй жены у него есть дочь Лада. Вместе с мамой она постоянно живет во Франции.

В третий брак Дибров вступил с избранницей, которая младше него на 26 лет. СМИ писали, что именно разница стала причиной развода. Четвертой женой журналиста стала модель Полина Наградова. Они стали мужем и женой в 2009 году.

Молодая супруга подарила Диброву троих сыновей: Александра, Федора и Илью. Сам шоумен признавался, что мечтает о рождении дочки.

Из-за чего у Диброва был инсульт

В начале 2020 года у телеведущего случился инсульт. В недавнем интервью журналист рассказал, что жизнь ему спас коллега Леонид Якубович. Дибров вспомнил, как почувствовал ухудшение состояния, ужас и потерю сознания. Шоумен остался жив благодаря помощи друга, вызвавшего скорую помощь.

«Леня сделал все так быстро… Меня ждал академик Боткинской больницы, нашпигованной самой последней медицинской аппаратурой», — вспомнил Дибров.

В апреле 2024 года журналист жаловался, что борется с последствиями перенесенного несколько лет назад инсульта. По его словам, врачи предупредили его о возможности развития склероза и рекомендовали «укреплять» мозг.

«Доктора сказали заниматься мелкой моторикой. <…> Вот я и борюсь со склерозом», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что должен соответствовать молодой жене и поэтому заботится о своем здоровье. Кроме того, он хочет еще детей.

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