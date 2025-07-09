Ведущий «Кто хочет стать миллионером» начал стримить на Twich

Телеведущий Дмитрий Дибров решил попробовать себя в новом формате и начал стримить на платформе Twich, чтобы дополнительно заработать, сообщил Telegram-канал SHOT. Несмотря на 65-летний возраст, он быстро освоил технические нюансы: научился включать веб-камеру и настраивать систему донатов.

По данным канала, за время первых эфиров Дибров собрал около 30 000 рублей и привлек 1500 подписчиков, что стало приятным сюрпризом как для него, так и для зрителей. В своих стримах телеведущий делится впечатлениями о любимых книгах и фильмах, а также ведет живые беседы на разные темы.

SHOT отметил, что интересным стало его мнение о молодых девушках: по словам Диброва, 17-летние девушки мало что умеют, за исключением тех, кто вырос в Таганроге. Кроме того, телеведущий признался, что мечтает сыграть в постельной сцене со Скарлетт Йоханссон, так как она кажется ему похожей на ростовчанку.

Ранее Дибров отметил, что многолетняя история является главным отличием Первого канала. Он подчеркнул, что уникальный дух канала, сформированный десятилетиями работы, ощущается в каждой программе. Это, по его мнению, выделяет Первый на фоне других современных телеканалов.