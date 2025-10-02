Последний фильм Кеосаяна, «Камбэк» Петрова: новинки кино 2–8 октября

В кинотеатрах с 2 октября: Леон Кемстач дружит с беглым роботом, Роман Мадянов похищает школьника, Александр Петров становится бездомным, семья Юрия Стоянова борется за квартиру в реалити-шоу. На видеоплатформах стартуют последний фильм Тиграна Кеосаяна и тру-крайм-сериал о маньяке-некрофиле Эде Гейне. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«(Не)искусственный интеллект»

Премьера: 2 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Борис Каморзин, Андрей Свиридов, Владимир Гарцунов.

Зачем смотреть: фантастическая комедия, главную роль в которой исполняет звезда «Слова пацана» Леон Кемстач.

Во время экскурсии в научный центр 17-летний первокурсник Женя случайно оказывается внутри экспериментального робота «Апостол», обладающего собственным разумом. Машина перехватывает управление и решает сбежать из лаборатории. Чтобы выбраться из этой ситуации и вернуться домой, Жене приходится найти общий язык с искусственным интеллектом.

«Мужские правила моего деда»

Премьера: 2 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова, Ксения Радченко, Роман Мадянов-младший, Олег Солодухин.

Зачем смотреть: приключенческая комедия о взаимоотношениях разных поколений.

Вдовец Виктор Степанович, строгий и упрямый человек старой закалки, пытается воспитать внука Лешу по своим правилам. Постоянные конфликты с дочерью приводят к сердечному приступу, после которого врач отводит ему лишь несколько месяцев жизни. Отказавшись от лечения, Виктор Степанович решает похитить внука и вместе с ним отправляется в поездку, полную приключений и суровых уроков, которые он хочет успеть преподать.

«Нахимовцы. Янтарный берег»

Премьера: 2 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Илья Малаков, Даниил Ходунов, Никита Ходунов, Анна Большова, Антон Батырев, Лада Чуровская, Екатерина Гонтаренко, Данила Уютов, Тимофей Иванов, Петр Занин.

Зачем смотреть: семейный фильм о приключениях юного ученика Нахимовского училища, сиквел картины «Нахимовцы».

Четырнадцатилетний Егор вместе с мамой переезжает из Санкт-Петербурга в Калининград и поступает в Нахимовское училище. Чтобы сразу завоевать авторитет среди новых однокурсников, он выдает себя за брата легендарных нахимовцев Логиновых, и это приносит ему популярность. Но вскоре Егору предстоит раскрыть правду, доказать своё мужество и пройти серьёзное испытание, связанное с террористической угрозой в Калининградском заливе, чтобы по-настоящему заслужить звание нахимовца.

«Монстры. Третий сезон. История Эда Гейна»

Премьера: 3 октября.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Чарли Ханнэм, Том Холландер, Оливия Уильямс, Лори Меткаф, Вики Крипс, Сюзанна Сон, Лесли Мэнвилл, Робин Вайгерт, Мими Кеннеди, Тайлер Мур, Уилл Брилл, Джои Поллари.

Зачем смотреть: сезон посвящен известному маньяку Эду Гейну, чья история послужила вдохновением для фильма «Психо» Альфреда Хичкока и романа Роберта Блоха, по которому он был снят.

Сезон рассказывает о жизни Эда Гейна, выросшего в изоляции рядом с больным отцом, властной матерью и старшим братом. Его история связана с серией убийств и осквернением могил: из тел жертв и украденных останков он изготавливал предметы обихода и одежду. Хотя ему приписывали больше преступлений, доказано было лишь два, а в доме нашли останки множества людей. Суд признал Гейна невменяемым, и остаток жизни он провел не в тюрьме, а в психиатрической клинике.

«Камбэк»

Премьера: 4 октября.

Где смотреть: Кинопоиск.

В ролях: Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Григорий Столбов, Андрей Дудников, Полина Воронина, Александр Югов, Ольга Воронина.

Зачем смотреть: драматический триллер, главные роли в котором исполнили Александр Петров и Алексей Чадов.

Начало 2000-х в Нижнем Новгороде: трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь однокласснице, но оказываются втянуты в опасную историю. Их неожиданно выручает бездомный по прозвищу Компот, потерявший память после тяжелых травм и живущий случайными заработками. Ребята решают раскрыть тайну его прошлого и помочь ему вернуть утраченную жизнь.

«Кузнецовы ТВ»

Премьера: 9 октября.

Где смотреть: СТС.

В ролях: Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Арина Постникова, Юлианна Михневич, Таисия Захарова, Федор Скальский, Александра Бабаскина, Денис Косяков, Никита Конкин.

Зачем смотреть: комедийный сериал, главные роли в котором исполняют Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Ольга Медыныч и Юлианна Михневич.

Обычная, но шумная и противоречивая семья Кузнецовых оказывается в центре реалити-шоу, где круглосуточные камеры фиксируют каждую их ссору, шутку и мечту. Ради квартиры, которая могла бы стать их спасением, маникюрщица Вера, ее разношерстные дети от трех браков, муж-водитель Витя, энергичная бабушка Люда и упрямый дед Валерий Михалыч соглашаются жить под прицелом объективов. Но бытовые разногласия, прошлое, которое нельзя скрыть, и амбиции каждого превращают шоу в испытание, где борьба за комфортное будущее неизбежно переплетается с борьбой друг с другом.

«Семь дней Петра Семеныча»

Премьера: 2 октября.

Где смотреть: IVI, Okko.

В ролях: Федор Добронравов, Олеся Железняк, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Борис Мягков, Самвел Джалалян, Лев Малишава, Иван Добронравов, Джаник Файзиев, Яков Шамшин.

Зачем смотреть: последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна.

У Петра Семеныча подозревают саркому легкого, и, пока он ждет подтверждения диагноза от столичного врача, ему предстоит семь долгих дней. В этом ожидании он возвращается к разрозненным воспоминаниям о несбывшихся планах, потерянных возможностях и мечтах, которые так и не были реализованы.

