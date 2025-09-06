Люк Бессон честно высказался о работе с Александром Петровым

Российские артисты обладают высоким уровнем профессионализма, заявил французский режиссер Люк Бессон, работавший с Александром Петровым над боевиком «Анна». В беседе с изданием «Ведомости» он также подчеркнул, что восхищен фильмами советского режиссера и сценариста Андрея Тарковского.

Российская школа — как актерская, так и режиссерская — точно очень хороша. Она всегда была такой, начиная с истоков кинематографа. На меня сильное впечатление произвели фильмы российских постановщиков — один Андрей Тарковский чего стоит! К культурному багажу артистов российской школы я отношусь с уважением, — сказал Бессон.

Тем временем режиссер Никита Михалков рассказал, что новая российская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» станет своеобразным аналогом «Оскара». Однако вручать ее будет не киноакадемия, а жюри из разных стран. Премия предусматривает денежный приз за лучший фильм в размере $1 млн (81,5 млн рублей).

До этого помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский заявил, что британский кинорежиссер Гай Ричи снял фильм «Переводчик» без души и исключительно ради денег. Он оценил картину на три балла.