Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 19:24

Люк Бессон честно высказался о работе с Александром Петровым

Люк Бессон восхитился профессионализмом российских актеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские артисты обладают высоким уровнем профессионализма, заявил французский режиссер Люк Бессон, работавший с Александром Петровым над боевиком «Анна». В беседе с изданием «Ведомости» он также подчеркнул, что восхищен фильмами советского режиссера и сценариста Андрея Тарковского.

Российская школа — как актерская, так и режиссерская — точно очень хороша. Она всегда была такой, начиная с истоков кинематографа. На меня сильное впечатление произвели фильмы российских постановщиков — один Андрей Тарковский чего стоит! К культурному багажу артистов российской школы я отношусь с уважением, — сказал Бессон.

Тем временем режиссер Никита Михалков рассказал, что новая российская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» станет своеобразным аналогом «Оскара». Однако вручать ее будет не киноакадемия, а жюри из разных стран. Премия предусматривает денежный приз за лучший фильм в размере $1 млн (81,5 млн рублей).

До этого помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский заявил, что британский кинорежиссер Гай Ричи снял фильм «Переводчик» без души и исключительно ради денег. Он оценил картину на три балла.

фильмы
кино
Александр Петров
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы
В США рассказали, что дает преимущество России в украинском конфликте
Депутат Рады объяснил, почему украинцы массово уезжают в Москву
Врач пытался купить ребенка для насилия
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Британцы разлетелись на куски: ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября
Цена лососевой икры взлетела на 41%
Трампа пригласили в Крым
МЧС объявило о ликвидации природного пожара в Крыму
Американец услышал странный шум и обнаружил незваного гостя в подвале
«Армия Евросоюза» заходит на Украину? Правда ли это, что сказал Гончаренко
Невеста устроила погоню за своим украденным автомобилем с платьем внутри
МВД бьет тревогу из-за опасной тенденции в Telegram
Кадыров назвал улицу в Грозном в честь героя СВО Абачева
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 6 сентября, в чем ее обвинили
В Госдуме раскрыли, могут ли россияне хранить книги иноагентов
Люк Бессон честно высказался о работе с Александром Петровым
NYТ: афганские службы спасали после землетрясения только мужчин
Норвегия снизила предельный уровень цен на российскую нефть
На Западе заметили курьез в рядах «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.