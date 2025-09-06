Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей Михалков представил на ВЭФ новую кинопремию «Бриллиантовая бабочка»

Новая российская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» станет своеобразным аналогом «Оскара», только вручать ее будет не киноакадемия, а жюри из разных стран, заявил на Восточном экономическом форуме режиссер Никита Михалков. По его словам, которые передает KP.RU, премия предусматривает денежный приз за лучший фильм в размере $1 млн (81,5 млн рублей).

Хотя речь идет о Евразийской премии, отдельная номинация предусмотрена для стран, которые не входят в это пространство, но соответствуют требованиям — это сохранение и уважение к традиционным ценностям, национальным особенностям, — подчеркнул художественный руководитель «Мастерской „12“».

На сегодняшний день свои работы на соискании новой премии прислали 15 стран, в числе которых Армения, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Китай, КНДР, Таджикистан, Турция и ЮАР, уточнил Михалков. Первые лауреаты будут объявлены 24 ноября в Москве.

Ранее Михалков выразил мнение, что современные художественные фильмы про СВО рискуют стать спекулятивными и не отражать подлинных событий. Он подчеркнул, что появилось большое количество «скороспелых» кинематографистов, желающих «наварить» определенный творческий багаж.

До этого режиссер назвал слабым фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году. Михалков признался, что кинокартина показалась ему «очень средней по художественной линии».