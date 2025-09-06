Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 13:44

Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей

Михалков представил на ВЭФ новую кинопремию «Бриллиантовая бабочка»

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новая российская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» станет своеобразным аналогом «Оскара», только вручать ее будет не киноакадемия, а жюри из разных стран, заявил на Восточном экономическом форуме режиссер Никита Михалков. По его словам, которые передает KP.RU, премия предусматривает денежный приз за лучший фильм в размере $1 млн (81,5 млн рублей).

Хотя речь идет о Евразийской премии, отдельная номинация предусмотрена для стран, которые не входят в это пространство, но соответствуют требованиям — это сохранение и уважение к традиционным ценностям, национальным особенностям, — подчеркнул художественный руководитель «Мастерской „12“».

На сегодняшний день свои работы на соискании новой премии прислали 15 стран, в числе которых Армения, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Китай, КНДР, Таджикистан, Турция и ЮАР, уточнил Михалков. Первые лауреаты будут объявлены 24 ноября в Москве.

Ранее Михалков выразил мнение, что современные художественные фильмы про СВО рискуют стать спекулятивными и не отражать подлинных событий. Он подчеркнул, что появилось большое количество «скороспелых» кинематографистов, желающих «наварить» определенный творческий багаж.

До этого режиссер назвал слабым фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году. Михалков признался, что кинокартина показалась ему «очень средней по художественной линии».

Никита Михалков
премии
Россия
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарушила правила»: альпинист назвал недопустимые ошибки Наговициной
В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание
Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю
В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР
Захарова считает Зеленского человеком только отчасти
Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка
«Волчья сущность»: в Госдуме объяснили появление в США Министерства войны
Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии
В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ
Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ
Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей
Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам
Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал
Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе
Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа
На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике
Велопутешественника из Франции задержали во Владивостоке
Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге
В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.