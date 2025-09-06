Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 12:29

«Слабые сценарии и спекуляции»: Михалков обрушился на фильмы об СВО

Никита Михалков раскритиковал российские фильмы о спецоперации

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Современные художественные фильмы о специальной военной операции рискуют стать спекулятивными и не отражать подлинных событий, считает народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Выступая в рамках Восточного экономического форума, он подчеркнул, что картины со слабыми сценариями уже наблюдаются в российском кинематографе, передает ТАСС.

Лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстоянии. Все-таки должно пройти время для того, чтобы в кинематографе, и вообще в искусстве, была создана правильная позиция, — уверен режиссер.

До этого Михалков назвал слабым фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году. По его словам, кинокартина кажется ему «очень средней по художественной линии».

Ранее помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский заявил, что британский кинорежиссер Гай Ричи снял свой новый фильм «Переводчик» без души и исключительно ради денег. Он оценил картину на три балла.

Никита Михалков
СВО
фильмы
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем на самом деле оказался «инопланетный корабль» 3I/ATLAS
Картина Цоя выставлена на аукцион
Чиновники США выступили против скандального переименования Пентагона
«Слабые сценарии и спекуляции»: Михалков обрушился на фильмы об СВО
Пару из России задержали за поцелуй в мечети
Россиянин избил 11-летнего ребенка
Пленный заявил о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров ВСУ
Кадыров признался, что никогда не был в одном месте в Чечне
Российских парламентариев пригласили в Вашингтон
ВСУ оказались в бедственном положении у Константиновки по одной причине
Экс-сотрудники новосибирского хлебообъединения оказались в СИЗО
Россия надеется на возвращение карт «Мир» в Таиланд
«Гномы-мутанты»: Захарова описала поддерживающих Киев лидеров ЕС
«Делал без души»: Мединский недоволен фильмом Гая Ричи
«Профукали»: Захарова уличила Европу в большом провале
Житель Белгородской области погиб при атаке ВСУ на автобус
Удар по автобусу с людьми в Горловке: как ВСУ атакуют Россию 6 сентября
«Третья история»: в Кремле назвали врагов России среди иностранных компаний
Королевская семья Британии: новости, Маркл приревновала Гарри к бывшей
В Индии рассказали, почему Моди отменил визит на сессию ООН в США
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.