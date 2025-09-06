«Слабые сценарии и спекуляции»: Михалков обрушился на фильмы об СВО

«Слабые сценарии и спекуляции»: Михалков обрушился на фильмы об СВО Никита Михалков раскритиковал российские фильмы о спецоперации

Современные художественные фильмы о специальной военной операции рискуют стать спекулятивными и не отражать подлинных событий, считает народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Выступая в рамках Восточного экономического форума, он подчеркнул, что картины со слабыми сценариями уже наблюдаются в российском кинематографе, передает ТАСС.

Лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстоянии. Все-таки должно пройти время для того, чтобы в кинематографе, и вообще в искусстве, была создана правильная позиция, — уверен режиссер.

До этого Михалков назвал слабым фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году. По его словам, кинокартина кажется ему «очень средней по художественной линии».

Ранее помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский заявил, что британский кинорежиссер Гай Ричи снял свой новый фильм «Переводчик» без души и исключительно ради денег. Он оценил картину на три балла.