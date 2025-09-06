Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 11:49

«Делал без души»: Мединский недоволен фильмом Гая Ричи

Мединский поставил тройку фильму Гая Ричи «Переводчик»

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Британский кинорежиссер Гай Ричи снял фильм «Переводчик» без души и исключительно ради денег, считает помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский. В ходе делового завтрака на Восточном экономическом форуме он оценил картину на три балла, передает РИА Новости.

Я смотрел этот фильм «Переводчик». Во-первых, это плохое кино — ну, тройка. Там Гай Ричи делал без души, чисто за деньги. Но за наши деньги, за деньги, которые заработаны в России, на российских пользователях, и это особенно обидно, — сказал Мединский.

Режиссер Никита Михалков, также присутствовавший на мероприятии, согласился с тем, что фильм получился «очень средним», несмотря на репутацию автора. Он добавил, что часть финансирования ленты поступила от российской компании «Яндекс».

До этого Останкинский районный суд Москвы запретил мем с нецензурной лексикой про цыган из фильма Гая Ричи «Большой куш». Речь также идет о запрете пяти веб-страниц, которые содержат разжигание ненависти к данной этнической группе.

фильмы
кино
Гай Ричи
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем на самом деле оказался «инопланетный корабль» 3I/ATLAS
Картина Цоя выставлена на аукцион
Чиновники США выступили против скандального переименования Пентагона
«Слабые сценарии и спекуляции»: Михалков обрушился на фильмы об СВО
Пару из России задержали за поцелуй в мечети
Россиянин избил 11-летнего ребенка
Пленный заявил о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров ВСУ
Кадыров признался, что никогда не был в одном месте в Чечне
Российских парламентариев пригласили в Вашингтон
ВСУ оказались в бедственном положении у Константиновки по одной причине
Экс-сотрудники новосибирского хлебообъединения оказались в СИЗО
Россия надеется на возвращение карт «Мир» в Таиланд
«Гномы-мутанты»: Захарова описала поддерживающих Киев лидеров ЕС
«Делал без души»: Мединский недоволен фильмом Гая Ричи
«Профукали»: Захарова уличила Европу в большом провале
Житель Белгородской области погиб при атаке ВСУ на автобус
Удар по автобусу с людьми в Горловке: как ВСУ атакуют Россию 6 сентября
«Третья история»: в Кремле назвали врагов России среди иностранных компаний
Королевская семья Британии: новости, Маркл приревновала Гарри к бывшей
В Индии рассказали, почему Моди отменил визит на сессию ООН в США
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.