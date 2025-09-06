«Делал без души»: Мединский недоволен фильмом Гая Ричи

Британский кинорежиссер Гай Ричи снял фильм «Переводчик» без души и исключительно ради денег, считает помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский. В ходе делового завтрака на Восточном экономическом форуме он оценил картину на три балла, передает РИА Новости.

Я смотрел этот фильм «Переводчик». Во-первых, это плохое кино — ну, тройка. Там Гай Ричи делал без души, чисто за деньги. Но за наши деньги, за деньги, которые заработаны в России, на российских пользователях, и это особенно обидно, — сказал Мединский.

Режиссер Никита Михалков, также присутствовавший на мероприятии, согласился с тем, что фильм получился «очень средним», несмотря на репутацию автора. Он добавил, что часть финансирования ленты поступила от российской компании «Яндекс».

До этого Останкинский районный суд Москвы запретил мем с нецензурной лексикой про цыган из фильма Гая Ричи «Большой куш». Речь также идет о запрете пяти веб-страниц, которые содержат разжигание ненависти к данной этнической группе.