В России запретили мем про цыган из фильма Гая Ричи Останкинский суд запретил мем про цыган из фильма Гая Ричи «Большой куш»

Останкинский районный суд Москвы запретил мем с нецензурной лексикой про цыган из фильма британского кинорежиссера Гая Ричи «Большой куш», передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, речь также идет о запрете пяти web-страниц, которые содержат разжигание ненависти к данной этнической группе.

Ранее Новгородский суд признал лягушонка Пепе в парике символикой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Суд также оштрафовал интернет-пользователя на 1,5 тысячи рублей за размещенный в 2020 году мем. Наибольшую популярность картинка приобрела во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, который в своем аккаунте опубликовал изображения с собой в виде Пепе.

Также стало известно, как разные поколения выбирают стикеры и эмодзи. Зумеры чаще выбирают мемы, сленг и яркие эмоции, тогда как миллениалы отдают предпочтение ироничным сюжетам о работе, дедлайнах и быте. В то же время старшие поколения предпочитают простые открытки, милые картинки и эмодзи без скрытых смыслов. Чаще всего это изображения котят с подписями или поздравления.