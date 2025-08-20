Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 17:29

Исследование показало, какие стикеры предпочитают зумеры и миллениалы

«ВКонтакте»: зумеры выбирают яркие стикеры, а миллениалы — ироничные

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Представители разных поколений по-разному относятся к выбору эмодзи и стикеров в социальных сетях, сообщили во «ВКонтакте». Зумеры, согласно результатам исследования, отдают предпочтение наборам с яркими и преувеличенными эмоциями, сленгом и элементами ностальгии. Миллениалы же выбирают ироничные сюжеты, связанные с повседневной жизнью.

Зумеры, родившиеся с 1997 по 2010 год, чаще всего используют популярные мемы, фразы из них или забавные нарезки из сериалов, фильмов и мультфильмов. Миллениалы чаще предпочитают отсылаться к работе, дедлайнам, ожиданиям отпуска и выходным, а также домашним делам.

Представители старших поколений отдают предпочтение простым и позитивным стикерам, эмодзи и изображениям, лишенным скрытых значений и отсылок. Как правило, они напрямую передают эмоции. Чаще всего это пушистые котята с приятными подписями и поздравительные открытки с пожеланиями.

Ранее эксперт Роскачества Мария Хмеленко сообщила, что российские работодатели все чаще отказываются нанимать представителей поколения Z. По ее словам, зумеры не стремятся вписываться в традиционные корпоративные рамки и иначе смотрят на карьеру. Для них непривычны строгая иерархия и преданность одной компании.

