01 сентября 2025 в 14:29

В канале СК Башкирии на минуту появился запрещенный стикер

СК Башкирии опубликовал стикер с символикой штабов Навального в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В официальном Telegram-канале Следственного комитета по Республике Башкортостан произошел инцидент: в 12:56 был опубликован, а спустя минуту удален стикер, содержавший символику штабов Алексея Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), передает Telegram-канал «Осторожно, новости». На стикере была изображена утка с красным восклицательным знаком.

Как предполагают источники, публикация могла произойти случайно по вине одного из администраторов канала. Ссылка на этот официальный ресурс ведомства размещена на сайте СК России по Республике Башкортостан.

Демонстрация символики запрещенных движений в РФ преследуется по закону. За первое нарушение грозит до 15 суток административного ареста, а повторное может привести к возбуждению уголовного дела. В СК Башкирии пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее житель Мурома, который снимал на фото автомобили с символикой СВО и отправлял изображения в украинские чаты, был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Владимирский областной суд признал его виновным.

