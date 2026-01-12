Атака США на Венесуэлу
Россиянин вышел из дома за хлебом и бесследно исчез

Житель Екатеринбурга вышел в магазин за хлебом и пропал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Екатеринбурга отправился в магазин за хлебом и пропал, передает Е1.ru со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт». По информации журналистов, 47-летний мужчина покинул жилище в Октябрьском районе 6 января и больше не выходил на связь.

Мужчина вышел из дома, чтобы дойти до магазина купить хлеба, и пропал. Сперва родные пытались найти его самостоятельно, а через два дня обратились в полицию и «ЛизаАлерт», — уточнили в поисковом отряде.

Отмечается, что пропавший всегда держал связь с близкими и никогда не исчезал. В издании добавили, что узнать какую-либо информацию об исчезновении уральца пока не удалось.

Ранее стало известно, что в Искитимском районе Новосибирской области пропал 14-летний мальчик, который 7 января ушел на прогулку из деревни Бурмистрово и не вернулся. Мать ребенка сообщила, что он оставил телефон дома, а в последний раз его видели в компании друга из областного центра. Ранее он уже совершал попытки ухода из дома. Мать подростка уточнила, что накануне исчезновения не ссорилась с ребенком.

