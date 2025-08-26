Россиянин рассылал фото в украинские чаты и получил срок Житель Мурома получил пять лет колонии за фото машин с символикой СВО

Житель Мурома, который снимал на фото автомобили с символикой СВО и отправлял изображения в украинские чаты, был приговорен к пяти годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Владимирский областной суд признал его виновным.

Также ему запретили управлять сайтами в течение двух лет. Приговор пока не вступил в силу. В суде уточнили, что срок назначен с учетом ранее вынесенных наказаний.

Выяснилось, что в прошлом мужчина уже привлекался к ответственности за незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества. За это он получил больше трех лет колонии.

Ранее жительницу Волгоградской области, которая доставила в здание крымского управления ФСБ взрывчатку в иконе, арестовали на два месяца. В регионе возбудили уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Злоумышленники использовали мессенджер Telegram, обещая женщине вернуть похищенные у нее ранее в результате телефонного мошенничества денежные средства.