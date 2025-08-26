Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:23

Россиянин рассылал фото в украинские чаты и получил срок

Житель Мурома получил пять лет колонии за фото машин с символикой СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Мурома, который снимал на фото автомобили с символикой СВО и отправлял изображения в украинские чаты, был приговорен к пяти годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Владимирский областной суд признал его виновным.

Также ему запретили управлять сайтами в течение двух лет. Приговор пока не вступил в силу. В суде уточнили, что срок назначен с учетом ранее вынесенных наказаний.

Выяснилось, что в прошлом мужчина уже привлекался к ответственности за незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества. За это он получил больше трех лет колонии.

Ранее жительницу Волгоградской области, которая доставила в здание крымского управления ФСБ взрывчатку в иконе, арестовали на два месяца. В регионе возбудили уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Злоумышленники использовали мессенджер Telegram, обещая женщине вернуть похищенные у нее ранее в результате телефонного мошенничества денежные средства.

ФСБ
Украина
Муром
СБУ
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Россиянин рассылал фото в украинские чаты и получил срок
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.