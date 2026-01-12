Госреестры Минюста Украины начали работать со сбоями из-за блэкаутов

На Украине зафиксированы массовые сбои в работе ключевых государственных реестров Министерства юстиции, вызванные критическими перебоями в электроснабжении, сообщила газета «Зеркало недели». Ограничение доступа коснулось баз данных недвижимости, бизнеса и списков должников.

Из-за перебоев с электроснабжением возможны временные нарушения стабильного доступа к единым и государственным реестрам, — предупреждает издание.

Технические неполадки парализовали работу важнейших информационных систем, включая единый госреестр юридических лиц и реестры прав на движимое имущество. В ведении Минюста также находятся базы данных судебных заседаний и исполнительных производств.

Проблемы с украинскими государственными сервисами стали следствием масштабного энергетического кризиса, начавшегося в октябре 2025 года. Несмотря на кратковременную стабилизацию системы, власти были вынуждены вновь ввести графики ограничений из-за серьезных повреждений коммунальных сетей.

Ранее украинские чиновники заявили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток.