Суд лишил адвокатов Навального хлеба

Владимирский областной суд запретил трем бывшим адвокатам блогера Алексея Навального заниматься адвокатской деятельностью на три года, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Речь идет об Игоре Сергунине, Алексее Липцере и Вадиме Кобзеве, приговоренных ранее к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии за участие в экстремистском сообществе.

Судебная коллегия Владимирского областного суда <…> конкретизировала дополнительное наказание, установив запрет заниматься адвокатской деятельностью на срок три года каждому, — сказано в сообщении.

Суд также добавил условие, что осужденные не могут выполнять действия, установленные ст. 53 УК РФ, без согласия органа, контролирующего исполнение наказания в виде ограничения свободы.

В январе суд признал адвокатов виновными по статье об участии в экстремистском сообществе. Кобзев получил 5,5 года колонии, Липцер — пять лет, Сергунин — 3,5 года. Обвинение настаивало на ужесточении наказания, а защита добивалась оправдания или освобождения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Запада предоставить результаты исследований по делу о якобы отравлениях Алексея Навального, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она напомнила, что в 2020 году никто из сторонников блогера не требовал каких-либо заключений от немецкой клиники «Шарите», где лечился покойный.