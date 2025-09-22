«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 17:29

Суд лишил адвокатов Навального хлеба

Бывшие адвокаты Навального лишились права на практику

Владимирский областной суд запретил трем бывшим адвокатам блогера Алексея Навального заниматься адвокатской деятельностью на три года, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Речь идет об Игоре Сергунине, Алексее Липцере и Вадиме Кобзеве, приговоренных ранее к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии за участие в экстремистском сообществе.

Судебная коллегия Владимирского областного суда <…> конкретизировала дополнительное наказание, установив запрет заниматься адвокатской деятельностью на срок три года каждому, — сказано в сообщении.

Суд также добавил условие, что осужденные не могут выполнять действия, установленные ст. 53 УК РФ, без согласия органа, контролирующего исполнение наказания в виде ограничения свободы.

В январе суд признал адвокатов виновными по статье об участии в экстремистском сообществе. Кобзев получил 5,5 года колонии, Липцер — пять лет, Сергунин — 3,5 года. Обвинение настаивало на ужесточении наказания, а защита добивалась оправдания или освобождения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Запада предоставить результаты исследований по делу о якобы отравлениях Алексея Навального, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она напомнила, что в 2020 году никто из сторонников блогера не требовал каких-либо заключений от немецкой клиники «Шарите», где лечился покойный.

адвокаты
Алексей Навальный
запреты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин продлил оплату газа иностранцами через любые банки
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
"Рейдер и бандит": в Раде раскритиковали назначение в штурмовых войсках ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека
В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.