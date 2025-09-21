«Интервидение-2025»
Захарова: РФ требует от Запада итогов по делу Навального и Скрипалей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия требует от Запада предоставить результаты исследований по делу о якобы отравлениях оппозиционера Алексея Навального, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что в 2020 году никто из сторонников Навального не требовал каких-либо заключений от немецкой клиники «Шарите», где лечился покойный.

Когда в 2020 году Навального привезли в Берлин с якобы отравлением «Новичком», никто из его окружения не требовал результаты анализов от германской клиники «Шарите». Так сказать, поверили немецким лаборантам на слово, — сказала Захарова.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что Навальный мог пострадать из-за действий своих зарубежных кураторов. По его мнению, таким образом Запад пытался запугать оппозиционера и показать, что тому однозначно стоит работать против России, либо уже рассматривал Навального как «отработанный материал».

Между тем Министерство юстиции России внесло в перечень экстремистских материалов книгу Навального «Патриот». Речь идет об издании 2024 года на русском языке, выпущенном литовским издательством One Book Publishing.

