«Байки из склепа»: Захарова высмеяла заявления Британии о Юлии Скрипаль

Британские утверждения о якобы взломе телефона дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии сотрудниками российских спецслужб являются «безвкусными байками из английского склепа», заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат подвергла сомнению логику британской стороны, задав ряд вопросов о самой женщине и ее отце.

Почему сама Юлия Скрипаль не расскажет о том, что происходит? Как живет все эти годы? Что с ее отцом? Почему взлом «электронного устройства Юлии Скрипаль» приравнен к «подрыву целостности государства»? Надоели эти безвкусные байки из английского склепа, — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Москва не признает ограничительные меры, введенные Великобританией против Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Дипломат подчеркнула, что Россия сохраняет за собой право на адекватный ответ в связи с данными действиями Лондона.

Кроме того, представитель МИД России сообщила, что телеканал BBC систематически распространял недостоверную информацию и участвовал в производстве фальсификаций, в том числе касающихся событий в Буче. Данное заявление дипломат сделала, комментируя уход с поста генерального директора британской вещательной корпорации Тима Дейви.