Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций Захарова: Россия не признает санкции Великобритании и оставляет право на ответ

Россия не признает санкции, введенные Великобританией против Главного управления Генерального штаба ВС России, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Москва оставляет за собой право принять ответные меры в связи с этими ограничительными шагами.

Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры. Британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер, — сказала Захарова.

Ранее Великобритания ввела санкции против Главного управления Генштаба ВС РФ и 11 человек, якобы связанных с ведомством. Ограничения связаны с публикацией итогов расследования обстоятельств смерти Дон Стерджес, умершей в 2018 году после контакта с веществом, которое британские власти считают «Новичком» российского происхождения.

Прежде посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что любые действия Лондона по изъятию замороженных российских активов будут представлять собой акт воровства. Он отметил, что внутренние процессы британского правительства остаются непонятными.