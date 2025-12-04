Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:18

Великобритания ввела санкции против ГУ Генштаба российской армии

Великобритания ввела санкции против ГУ Генштаба и 11 россиян по делу о «Новичке»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Великобритания ввела санкции против Главного управления Генерального штаба ВС России и 11 человек, якобы связанных с ведомством, сообщили в МИД Соединенного Королевства. Ограничения связаны с публикацией итогов расследования обстоятельств смерти Дон Стерджес, умершей в 2018 году после контакта с веществом, которое британские власти считают «Новичком» российского происхождения.

«Моральная ответственность» за гибель Стерджес, по выводам расследования, возложена якобы на руководство России. Также Великобритания напрямую обвиняет РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В черный список попали сотрудники, указанные как представители ГУ Генштаба, а также лица, которых Лондон относит к связанным с кибердеятельностью структурам. Им запретили въезд в страну, а счета в британских банках заморозили.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что любые действия Лондона по изъятию замороженных российских активов будут представлять собой акт воровства. Он отметил, что внутренние процессы британского правительства остаются непонятными.

