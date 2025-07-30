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30 июля 2025 в 18:00

Книгу Навального признали экстремистским материалом

Минюст внес книгу Навального «Патриот» в реестр экстремистских материалов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство юстиции России внесло в перечень экстремистских материалов книгу Алексея Навального «Патриот». На сайте ведомства указано, что речь идет об издании на русском языке 2024 года. Рукопись выпустило литовское издательство One Book Publishing.

Печатная книга: «Алексей Навальный. Патриот. – Издательство One Book Publishing, Литва, 2024», на русском языке, в твердой обложке темно-серого цвета, на корешке которой содержится имя автора, имеющая 398 пронумерованных страниц, — говорится на сайте Минюста.

В сообщении указано, что книга представлена в суперобложке, содержит авторскую цитату и аннотацию, а также штрих-код. Товар является новым и не бывал в употреблении, отметили в министерстве. Отмечается, что соответствующее решение принял Ленинградский областной суд 9 июня 2025 года. Отныне книгу нельзя будет выкладывать в Сеть на территории России.

Ранее Росфинмониторинг пополнил список террористов и экстремистов рок-группой. Речь идет о коллективе Antisocial Distancing (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

Алексей Навальный
Минюст РФ
экстремисты
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